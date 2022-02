Caterina Petrillo e Raffaele Bufulco nel Cda dell’Enea

Caterina Petrillo, ordinaria di Fisica Sperimentale all’Università degli Studi di Perugia e Presidente di Area Science Park e Raffaele Bifulco, ordinario di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Luiss “Guido Carli“ sono i due componenti nominati dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a integrazione del Consiglio di amministrazione dell’Enea, ora composto da cinque membri.

Caterina Petrillo ha diretto il Dipartimento di Fisica e poi il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia, è stata membro di comitati di indirizzo e strategia della ricerca e di valutazione scientifica internazionali e degli organi direttivi di centri di ricerca internazionali in qualità di esperto scientifico e di rappresentante italiano designato dal MIUR. E’ membro della delegazione italiana nel gruppo di alti funzionari del G8+5 per lo sviluppo della cooperazione delle infrastrutture di ricerca di scala globale, ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’INFN e del CdA dell’Università degli Studi di Perugia. Dal 2019 è membro straniero dell’Accademia reale svedese delle scienze ingegneristiche e da luglio 2021 è Presidente della General Assembly (l’organo di governo) di ELI-ERIC.

Raffaele Bifulco, laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli “Federico II” nel 1986, ha conseguito un dottorato di ricerca in materie giuspubblicistiche presso la stessa università nel 1992. Nel 2002 si è laureato in Filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Borsista al C.N.R., ha svolto attività di ricerca a Zurigo, Heidelberg, Edimburgo e Tolosa dove è stato professeur visiteur alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università nel 2005, 2006, 2008, 2009, 2010. Ricercatore dal 1992 al 1998 all’Università “La Sapienza”, professore associato dal 1999 al 2000 all’Università di Bari, professore straordinario dal 2000 al 2003 all’Università di Lecce, dal 2003 al 2013 ha insegnato all’Università di Napoli “Parthenope”, dove è stato Direttore di Dipartimento. Ha inoltre insegnato nelle Facoltà di economia delle Università di Roma Tre e “La Sapienza”. Membro (tesoriere) del Direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (2009-2012); coordinatore nazionale e locale di alcuni PRIN; membro di comitati scientifici di riviste scientifiche; coordinatore (insieme ad A. Celotto e M. Olivetti) della sezione Diritto pubblico per l’Aggiornamento del Digesto delle discipline giuspubblicistiche, Utet; ha svolto attività di consulenza per alcuni ministeri. È avvocato dal 1990, cassazionista dal 2003, co-fondatore dello studio legale ADLaw con sede in Roma