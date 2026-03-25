Caterina Tonini nuova presidente di Aiceo

Caterina Tonini, ceo di Havas Creative Group Italy, è la nuova presidente di Aiceo – Associazione Italiana Ceo, succedendo a Paola Corna Pellegrini. Tonini assume oggi la guida dell’associazione con un programma triennale orientato alla continuità, portando l’esperienza maturata nel consiglio di cui fa parte dal 2023 e una visione chiara sulle priorità della leadership d’impresa in un contesto di rapide trasformazioni.

In un periodo segnato da tensioni geopolitiche, accelerazione dell’intelligenza artificiale e crescente attenzione agli standard Es, i leader devono confrontarsi con responsabilità nuove e decisioni complesse. La presidenza Tonini intende accompagnare questa evoluzione, rafforzando competenze, consapevolezza e capacità di guidare il cambiamento con equilibrio e visione.

«Non basta comprendere i cambiamenti in atto, occorre guidarli con scelte tempestive e responsabilità operative», dichiara Tonini, attiva da oltre trent’anni sui temi dell’impresa e della leadership. «Le aspettative degli stakeholder sono cresciute e le scelte strategiche dei vertici aziendali hanno impatti immediati su persone, reputazione e mercati. Una leadership responsabile e competente può trasformare complessità e incertezza in opportunità di crescita e diventare un motore di rilancio competitivo per il Paese. In questo scenario è fondamentale creare spazi di confronto autentico tra leader, dove condividere esperienze, visione e buone pratiche».

Aiceo nasce dalla convinzione che la riflessione condivisa tra professionisti con pari responsabilità rappresenti un patrimonio strategico, fondato su fiducia, collaborazione e capacità di fare sistema di fronte a sfide comuni.

Il comitato direttivo nominato con l’insediamento di Tonini sarà operativo per il prossimo triennio e comprende: