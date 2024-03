Catherine Deneuve torna al cinema ne “La moglie del Presidente”

Roma, 10 mar. (askanews) – Catherine Deneuve torna sul grande schermo nel ruolo brillante e irresistibile di Bernadette, ovvero “La moglie del Presidente”. Il film sarà distribuito al cinema a partire dall’11 aprile da Europictures, per la regia di Léa Domenach, al suo esordio dietro alla macchina da presa.

“La moglie del Presidente” è una commedia che si ispira alla vicenda di madame Chirac, la consorte del due volte presidente francese, per raccontare una storia di empowerment femminile. Un racconto irriverente e anticonformista: il ritratto di una mamma e moglie che imprigionata troppo a lungo nel suo ruolo, prende in mano il suo destino. Una donna che si libera dal suo stereotipo per trasformarsi in un’icona femminista.