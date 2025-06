Catherine Hardwicke presidente dell’Ischia Global Fest

A venti anni dall’uscita di ‘Twilight’ la regista statunitense Catherine Hardwicke, che diresse il primo film di culto tratto dalla celebre saga di Stephenie Mayer partita nel 2005, sarà la presidentessa della 22esima edizione di Ischia Global Film & Music festival (6-13 luglio). Lo annuncia Tony Renis il co-fondatore dell’atteso evento che sin dal 2003 ogni estate porta i protagonisti dello spettacolo internazionale nel Golfo di Napoli, realizzato con l’Accademia Internazionale Arte Ischia, con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania. “Dopo essere stata premiata ad Ischia 2023 con l’attrice Toni Collette (in occasione dell’ anteprima di Mafia Mamma), Hardwicke torna al Global festival in veste di padrona di casa proprio nell’anno in cui in tutto il mondo si celebra il ventennale di ‘Twilight’ con edizioni speciali dei romanzi e appuntamenti per i fans, Nella sua cinematografia, oltre il film del 2008 che fece di Kristen Stewart e Robert Pattinson delle icone, ricordiamo opere importanti come Lords of Dogtown con l’indimenticato Heath Ledger, ‘Thirteen’, e quindi la costante attenzione della autrice texana verso le tematiche del mondo giovanile. Donna di cultura, appassionata di arte e della storia italiana, architetta e scenografa, sceneggiatrice, produttrice, Catherine è innamorata di Napoli, della Campania e dei suoi talenti: il suo sarà un apporto al festival di grande qualità”.

Il dialogo tra Hollywood e il cinema italiano torna quindi protagonista sull’Isola Verde: per otto giorni si susseguiranno, ad ingresso gratuito, anteprime, proiezioni speciali e rassegne dei successi della stagione, incontri con le star e i protagonisti dell’industria dell’audiovisivo e della musica, tra i cinema e le piazze nei luoghi più belli di Ischia. I grandi temi dell’attualità saranno declinati nel Social Cinema Forum. Il festival come ormai consuetudine sarà fruibile anche on line sulle Piattaforme Mymovies.it e Eventive.org.