Catia Polidori presidente del Comitato per la legislazione

Catia Polidori, deputata di Forza Italia, è stata nominata oggi Presidente del Comitato per la legislazione. “E’ un vero onore per me – dichiara Catia Polidori – assumere questo importante e delicato incarico di presidente della Commissione per la legislazione, che svolgerò al massimo del mio impegno. Ringrazio il presidente Fontana e tutti i colleghi per la fiducia in me riposta, assicurerò sin da subito il massimo impegno e collaborazione nell’interesse di tutti”. Così in una nota Catia Polidori, deputata di Forza Italia.