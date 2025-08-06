Catturato in Spagna narcotrafficante latitante del pontino

ROMA (ITALPRESS) – A Barcellona (Spagna), all’interno di una clinica odontoiatrica, i Carabinieri di Latina, unitamente al personale dell’ Al Equipo de Huidos di la Justicia de UCO (Guardia Civil), hanno individuato e catturato un latitante di 42 anni nato e residente nel territorio pontino, inserito nella lista dei Latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno. L’uomo, destinatario dal novembre 2023 di un provvedimento emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia a seguito di indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina, è accusato di essere un narcotrafficante operante in Fondi (LT) e in rapporto con cartelli criminali operanti nella città di Roma.

pc/r