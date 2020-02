Caucus dem in Iowa, ritardi in risultati: “Non è hackeraggio”

Des Moines, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) – Potrebbero arrivare nel pomeriggio ora italiana i risultati dei caucus democratici in Iowa, le assemblee elettorali che tradizionalmente danno avvio alle primarie per la Casa Bianca negli Stati Uniti. “Ci sono state incongruenze” nel conteggio dei voti attraverso le app, hanno riferito fonti dem, che hanno escluso qualsiasi hackeraggio, ammettendo i forti ritardi e che ci vorrà tempo per condurre “i controlli di qualità”.

Il presidente del Partito democratico nel piccolo stato americano dove è iniziata la stagione delle primarie, Troy Price, ha fatto sapere che si sta procedendo con il conteggio “manuale”.

Bernie Sanders è positivo e fiducioso ed è certo di andare “molto, molto bene” una volta che i risultati verranno diffusi, qualunque sia il momento in cui ciò avverrà. In attesa di conoscere l’esito, il senatore del Vermont in corsa per la nomination presidenziale e in testa negli ultimi sondaggi si è mostrato soddisfatto e comunque certo “che prima o poi i risultati verranno annunciati”. Ed è tornato anche ad attaccare Trump, definito “bugiardo patologico” e ha ribadito i suoi appelli a sostenere un sistema sanitario universale e l’istruzione universitaria pubblica gratuita.

La campagna del presidente Donald Trump dal canto suo ha subito approfittato per attaccare i democratici. “Non sanno neanche gestire un caucus e vogliono guidare il governo”, ha denunciato su twitter il manager della campagna, Brad Parscale said on Twitter.