Cava de’ Tirreni, atelier di artigianato digitale: via alla seconda edizione

Venerdì 20 settembre, alle ore 10, presso il Centro per l’Artigianato Digitale (viale Crispi, 14) si terrà la conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione dell’Atelier di Artigianato Digitale, il programma d’incubazione dedicato ad artigiani, designer, startup e professionisti che intendono stare al passo con i tempi, avviare nuove imprese o rilanciare le proprie attività.

La conferenza presenterà il programma delle attività e iniziative che accompagneranno questo nuovo anno, aprendo ufficialmente la call per gli artigiani designer e aziende che, a partire dal 20 settembre e fino al 20 Novembre 2019 potranno candidarsi e far parte del programma “Atelier d’Artigianato Digitale”.

Novità importante di questa seconda edizione è la presenza di borse di studio messe a disposizione da grandi enti e imprese a totale copertura del programma di formazione professionale. “Le imprese, attraverso processi di open innovation, sostengono la diffusione della cultura dell’innovazione. Un’opportunità di valore per tutti i professionisti dei nostri territori che vogliono rinnovare le loro attività ed essere competitivi nei mercati di riferimento.”, ha affermato Amleto Picerno Ceraso di Medaarch.

Interverranno Vincenzo Servalli Sindaco di Cava de’ Tirreni, Eugenio Canora Consigliere Comunale di Cava de’ Tirreni con delega all’innovazione e start up.

Saranno presenti inoltre alcuni artigiani che racconteranno la loro esperienza e mostreranno alcuni dei risultati del loro personale percorso di innovazione al CAD.

“Siamo felici di lanciare la seconda opportunità d’innovazione per i talenti del nostro territorio. Durante tutto quest’anno abbiamo guidato otto aziende verso un programma di aggiornamento sull’utilizzo del digitale per rimettersi in gioco in mercati sempre più esigenti e competitivi. È stato un bellissimo percorso insieme che speriamo possa ripetersi anche per questo nuovo anno.” hanno affermato i gestori del CAD.

Il Centro per l’Artigianato Digitale è un progetto voluto dal Comune di Cava de’ Tirreni e gestito da Medaarch srl stp, società specializzata nelle tecnologie di digital fabrication, la cui compagine ha costituito il primo fab lab dell’Italia Meridionale, il Mediterranean FabLab.