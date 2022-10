Cavalli & cavalieri, carosello storico nel Real Sito di Carditello con lo show del 4° Reggimento Carabinieri

“La manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri – dichiara Carmine Basco, direttore tecnico della Fondazione Real Sito di Carditello – ha un valore fortemente simbolico per la Fondazione. È un momento storico che segna il passaggio decisivo nell’ambito dell’accordo di valorizzazione legato all’allevamento della Razza Governativa di Persano a Carditello: dalla prima fase di accrescimento della mandria, con l’obiettivo di salvaguardare i Persano dall’estinzione, alla seconda fase più strategica, dedicata alla selezione degli esemplari per attività destinate sia ai visitatori del sito che ad iniziative agonistiche, con la partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali. Stiamo tracciando un nuovo corso per dare il giusto valore alla Razza Governativa, confermando quelle caratteristiche tipiche della specie, come l’eleganza, la corsa, la resistenza e il salto”.

Nel corso della giornata, sarà possibile ascoltare il repertorio della US Naval Forces Europe Band, la banda delle Forze navali statunitensi in Europa e Africa, e partecipare a rievocazioni storiche, incursioni teatrali e visite speciali dedicate ai cavalli della Razza Governativa di Persano, salvata dall’estinzione e allevata a Carditello. L’unico nucleo in purezza, con il marchio della razza, presente nel mondo.

“Una importante opportunità per esprimere i nostri valori e confermare la missione della Fondazione – afferma il presidente Luigi Nicolais, alla guida della Fondazione Real Sito di Carditello dal 2016 – promuovendo rievocazioni storiche, arricchendo la nostra offerta turistica e tutelando il territorio grazie alla collaborazione con il Comando Unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, che persegue il duplice obiettivo di conservare il patrimonio genetico delle razze equine italiane e svolgere l’attività di servizio in modo compatibile e sostenibile con l’ambiente. Proprio a Carditello il CUFA garantirà la sorveglianza dello straordinario complesso monumentale e il controllo delle aree circostanti attraverso pattuglie ippomontate che utilizzeranno i cavalli Persano”.

Il programma 2022 di Cavalli & Cavalieri è particolarmente ricco: dalle ore 9.30, apertura area del Gusto con degustazione di prodotti tipici del territorio e attività CardiPony con passeggiate sui pony per bambini (fino a 10 anni di età); ore 10.30, saluti istituzionali; ore 11-13, carosello storico con il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo; ore 13-18, visite speciali dedicate alla Razza Governativa di Persano; ore 15-16, esibizione straordinaria della Banda delle Forze Navali Statunitensi in Europa e Africa; ore 16-18.30, rievocazione storica a cura delle associazioni Antiqua Tempora e 1° Reggimento Re, e incursioni teatrali tematiche a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco.