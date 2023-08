IMPERIA (ITALPRESS) – I vigili del fuoco hanno salvato una cavalla che era scivolata in un canalone per il cedimento del terreno. È accaduto tra Montegrosso Pian Latte e le cascatedell’Arroscia, nell’Imperiese. Per recuperare l’animale è intervenuto anche l’elicottero Drago.

