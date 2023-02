Cavi in fibra danneggiati ma Lufthansa rassicura: Voli si stabilizzeranno nel pomeriggio

I cavi in fibra ottica di un fornitore di servizi di telecomunicazione sono stati danneggiati durante i lavori di costruzione a Francoforte, causando un’interruzione dei sistemi informatici di Lufthansa all’aeroporto di Francoforte. Si prevede che le operazioni di volo si stabilizzeranno nel corso del pomeriggio”. Lo dichiara un portavoce della compagnia tedesca dopo il caos dei voli provocato dallo stop dei sistemi It nello scalo. “Lufthansa invita i passeggeri interessati a controllare lo stato del proprio volo sull’app o sul sito web della compagnia prima di arrivare in aeroporto. I passeggeri con voli nazionali possono spostarsi con Deutsche Bahn fino a domenica” aggiunge. “Siamo spiacenti per i disagi che questo inconveniente causerà ai nostri passeggeri”.