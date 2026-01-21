Cavo Dragone: “la coesione è la qualità chiave” della Nato

Rutte: “Mosca ci sta mettendo alla prova”

Milano, 21 gen. (askanews) – “La coesione è la qualità chiave di questo gruppo, la Nato. Sì, abbiamo delle differenze, e questo è normale in un’alleanza di democrazie. Ma queste differenze possono renderci migliori ed è così”.A parlare è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone da Bruxelles, aprendo il Comitato Militare della Nato che presiede. Alla riunione partecipano i 32 Alleati, insieme con Comandante Supremo Alleato in Europa (SACEUR), Generale Alexus G. Grynkewich, e al Comandante Supremo Alleato per la Trasformazione (SACT), ammiraglio Pierre Vandier. I Capi di Stato Maggiore della Difesa Alleati incontrano anche le controparti dei Partner Indo-Pacifici della NATO, più Georgia e Ucraina.La Nato – secondo le parole dell’ammiraglio – rafforza il sostegno a Kiev attraverso diverse iniziative, oltre alla Coalizione dei Volenterosi guidata da Francia e Regno Unito, mentre emergono sforzi per la pace guidati dagli USA. Internamente, sono stati lanciati Baltic Sentry ed Eastern Sentry, aumentati gli esercizi militari, e confermati gli investimenti in difesa decisi al summit dell’Aia, dimostrando una Alleanza moderna, reattiva e pronta a 360 gradi, ha specificato Cavo Dragone.Nella prima sessione, Grynkewich ha informato i Capi di Stato Maggiore della Difesa sullo stato di preparazione della NATO per rafforzare la posizione collettiva di deterrenza e difesa dell’Alleanza di fronte alle sfide comuni alla sicurezza.Cavo Dragone ha anche introdotto un video messaggio del segretario generale della Nato Mark Rutte. “Mosca ci sta mettendo alla prova con incursioni nello spazio aereo, attacchi informatici, sabotaggi e altro ancora” afferma Rutte. “E non si tratta solo della Russia. Cina, Iran e Corea del Nord alimentano la guerra di Mosca contro l’Ucraina. Questi paesi si stanno preparando a un confronto a lungo termine con noi. Allo stesso tempo, la minaccia del terrorismo persiste. E l’instabilità rimane dilagante nel vicinato meridionale della NATO. Quindi i pericoli che affrontiamo sono chiari, reali e duraturi. E dobbiamo rimanere preparati. Siamo usciti più forti dal vertice dell’Aia la scorsa estate. Gli investimenti nella difesa stanno aumentando. Stiamo accelerando la produzione e l’innovazione nel settore della difesa su entrambe le sponde dell’Atlantico. In modo che voi e le vostre forze abbiate ciò di cui avete bisogno per proteggerci. Questo è un bene per le nostre forze armate. È un bene per le nostre industrie e le nostre imprese. Ed è un bene per la nostra sicurezza collettiva”, ha aggiunto Rutte.In base anche alle parole di Cavo Dragone il panorama della sicurezza rimane estremamente impegnativo: la guerra russa contro l’Ucraina persiste, con instabilità nel vicinato meridionale della NATO, minacce da attori “maligni” come Cina, Iran e Corea del Nord, e crescenti rischi ibridi da cyberattacchi, sabotaggi e disinformazione amplificati dalle nuove tecnologie.