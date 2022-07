“CchiùArt presenta CchiùArt”: domani il finissage

Nei prossimi giorni Palazzo Venezia (via Benedetto Croce 19, Napoli) verrà travolto nuovamente dall’energico entusiasmo del collettivo cchiùArt che, anche per il finissage, ha in serbo per il suo pubblico un imperdibile evento culturale. Un’occasione d’oro per poter conoscere di persona le opere e gli artisti del collettivo cchiùArt. Il finissage si terrà mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 20:00. L’evento, attraverso opere artistiche di diversa tipologia (fotografia, pittura, ceramica, illustrazione comicon, scrittura, istant images, arte digitale), mira a far riflettere sul ruolo dell’artista di oggi rispetto al difficile compito di “risvegliare le coscienze”. Ogni artista ha uno stile unico capace di trasmettere emozioni e sentimenti in maniera singolare e irripetibile. I 14 artisti del collettivo si confrontano per dare un contributo, ciascuno con il proprio linguaggio o tecnica: dalla pittura con Carla Merone, Delia Ferreri, Maurizio Cascella, al disegno con Christophe Mourey, alla fotografia con Angela Sodano, Antonio Mercadante, Enza Martinisi, Giuseppe D’Errico e Manlio De Pasquale, la ceramica con Laura Correale, l’illustrazione Comicon con Danilo Spiteri, fino alla scrittura di Rikki P., Cristian Vincelli arte digitale e per finire all’Instant Images con Sara Missaglia – per una interessante miscellanea d’arte che indaga sulle tematiche più a cuore. L’idea di fondo, come spiegano gli artisti, è che l’arte sia “un’urgenza interiore, una necessità istintiva capace di garantire autenticità e libertà”.

Scheda informativa

Autori: Illustrazione Comicon – Danilo Spiteri; Pittura – Carla Merone, Delia Ferreri, Maurizio Cascella; Disegno – Christophe Mourey; Ceramica – Laura Correale; Fotografia -Angela Sodano, Antonio Mercadante, Enza Martinisi, Giuseppe D’Errico, Manlio De Pasquale; Scrittura – Rikki P.; Instant Images – Sara Missaglia; Arte Digitale – Cristian Vincelli

Titolo: “cchiùArt”

Sede: Palazzo Venezia via Benedetto Croce 19, Napoli

Organizzazione: Collettivo cchiùArt

Finissage: Mercoledì 13 luglio 2022 ore 20:00