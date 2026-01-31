Cdo lancia MaestrIA: l’Academy per gli imprenditori dell’intelligenza artificiale

Ieri mattina Compagnia delle Opere ha ufficialmente lanciato “Academy MaestrIA”, un nuovo percorso di formazione ideato per accompagnare imprenditori e figure apicali delle PMI nell’utilizzo responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale.

La presentazione dell’iter formativo si è svolta alla presenza di importanti figure di riferimento nel settore: Paolo Casadei, CEO Zal Telecomunicazioni, Emanuele Frontoni, docente presso l’Università politecnica delle Marche, Ginevra Maiocchi, Head of EMEA GWS Account Managers e Anastasia Marcozzi, Strategic Partnerships Development Manager, Davide Sommacampagna, Manager of Partner Engineering, e Paolo Montemurro, Digital Transformation Manager di Rekordata.

In un mercato dell’educazione IA spesso affollato e generico, MaestrIA si vuole distinguere per il suo “come” e il suo “perché”: un approccio artigianale e pragmatico, capace di tradurre strumenti e metodi in applicazioni immediatamente utili per l’impresa. Le iscrizioni al corso sono aperte a tutti, in particolare agli imprenditori del network Cdo. Si suddividerà in 3 moduli, incentrati su 3 macro-tematiche: “IA Mindset & Personal Productivity”, “Percorsi Verticali” e “IA LAB & STRATEGY”. Attraverso un totale di quasi 50 ore, Cdo Academy propone il coinvolgimento degli iscritti in sessioni pratiche e progressive, masterclass strategiche, e l’affiancamento di partner di rilievo per accelerare la costruzione di credibilità, contenuti e impatto.

“MaestrIA non è solo formazione, infatti con questo nuovo progetto, la Compagnia delle Opere si è posta l’obiettivo ambizioso di sostenere le imprese in un passaggio storico e decisivo. Non vogliamo limitarci a fornire strumenti su come “usare” l’intelligenza artificiale, ma vogliamo essere parte attiva nell’imparare a governarla con responsabilità, consapevolezza e concretezza, mettendo sempre l’uomo e il lavoro al centro”, ha dichiarato Andrea Dellabianca, Presidente di Cdo.