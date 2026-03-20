Cdp, 2,3 mld alle Pmi: via libera dal Cda. Credito e mezzogiorno al centro del piano di interventi

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato nuove operazioni per un valore complessivo di circa 2,3 miliardi di euro, destinate a sostenere imprese, infrastrutture strategiche e iniziative di cooperazione internazionale. La decisione è stata assunta nella riunione del 19 marzo, presieduta da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco.

Le misure si inseriscono nel quadro del Piano strategico 2025-2027 e puntano a rafforzare il tessuto economico nazionale, con particolare attenzione alle aree più fragili.

Sostegno a imprese e infrastrutture

Una parte significativa delle risorse sarà destinata a facilitare l’accesso al credito per le aziende italiane, con un focus su PMI e imprese del Mezzogiorno, considerate leve fondamentali per la crescita e la competitività del sistema produttivo.

Il CdA ha inoltre dato il via libera a interventi, anche in collaborazione con operatori finanziari nazionali, per sostenere l’ammodernamento delle reti energetiche e lo sviluppo di nuove infrastrutture strategiche. Parallelamente, sono stati approvati progetti di grandi imprese orientati a innovazione e ricerca, da realizzare sul territorio italiano.

Cooperazione internazionale e Africa

Via libera anche a nuove iniziative nell’ambito della cooperazione internazionale, con interventi mirati nei Paesi del Nord Africa e dell’Africa orientale. L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare la sicurezza alimentare, dall’altro sostenere lo sviluppo delle filiere produttive locali e la crescita delle PMI.

I progetti prevedono investimenti nel settore agricolo, in particolare per migliorare i sistemi di irrigazione in contesti segnati dalla crescente scarsità idrica. Le iniziative si inseriscono nel quadro del Piano Mattei e si basano su un approccio integrato che combina finanziamenti e servizi di consulenza specialistica, con l’obiettivo di generare un impatto duraturo nei territori coinvolti.