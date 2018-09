Cdp, accordo con Fei: 300mln alle Pmi culturali e creative

La Cdp, in qualità di Istituto nazionale di promozione, ha sottoscritto un accordo di garanzia con il Fei, il fondo europeo per gli investimenti controllato dalla Bei, che consente di potenziare in Italia l’accesso al credito per le pmi dei settori culturali e creativi. Il Fei gestisce la ‘Cultural and Creative Sectors (Ccs) Guarantee Facility’ del programma Ue ‘Europa Creativa’, si legge in una nota congiunta con la Commissione Europea e Mediocredito Centrale (Invitalia). L’attivazione della Ccs Guarantee Facility in Italia avverra’ attraverso il Fondo di Garanzia per le Pmi. L’intervento, si legge nella nota, sviluppera’ un portafoglio di contro-garanzie in favore del Fondo di garanzia per le pmi per un valore di 200 milioni, incrementandone fortemente la capacita’ operativa. Le pmi italiane dei settori culturali e creativi otterranno in questo modo finanziamenti fino a 300 milioni. Nei prossimi sei mesi si stima che circa 900 imprese potranno accedere ai finanziamenti garantiti. Complessivamente, l’iniziativa punta a raggiungere circa 3.500 pmi nei prossimi due anni.