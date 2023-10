Cdp, bioeconomia: a Napoli il demo day di TerraNext, gli startupper incontrano gli investitori. Via alla Biat

Si è svolto oggi il secondo Demo Day (ovvero la giornata di presentazione delle startup selezionate a investitori e aziende) di TerraNext, percorso di accelerazione sulla bioeconomia con sede a Napoli all’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio. Il progetto fa parte della rete acceleratori di Cdp (un network presente su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di sostenere la crescita di startup specializzate nei mercati a maggiore potenziale) e vede la presenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center come co-fondatore. Sette startup si sono presentate ad un pubblico di imprese clienti di Intesa Sanpaolo e di investitori.

Quest’anno il Demo Day di Terra Next apre la nona edizione della Biat – Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia, che si terrà a Napoli, dal l’11 al 13 ottobre nel Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II, proprio dove ha luogo il percorso di accelerazione di Terra Next. La Biat è un’iniziativa realizzata da Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Una due giorni di incontri tra partner, investitori esteri e progetti innovativi presentati da realtà italiane a cui prenderanno parte anche le startup che hanno partecipato al programma di accelerazione di Terra Next. “Il ruolo della nostra banca è anche quello di stimolare la crescita delle realtà imprenditoriali, oltre al sostegno finanziario a famiglie e imprese del territorio che resta la nostra principale mission – ha detto Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo – Il nostro Gruppo punta da sempre sull’innovazione come leva strategica di sviluppo dell’economia meridionale e ancora una volta è impegnato a sostenere gli investimenti in progetti all’avanguardia nel Mezzogiorno”. “Bioeconomia, agricoltura rigenerativa e innovazione sono tra i pilastri della nuova economia del Mezzogiorno e il progetto Terra Next è nato proprio a Napoli, un programma – ha concluso Nargi – che si inserisce tra le numerose attività che portiamo avanti nel Sud Italia con istituzioni, incubatori e imprese che hanno l’obiettivo di creare valore aggiunto per l’intero territorio su cui operano”.

Le imprese innovative protagonista del Demo Day hanno compiuto un lungo percorso prima di giungere a questo traguardo: hanno superato una prima fase di selezione a opera della commissione di valutazione di Terra Next (composta da promotori, advisory board e corporate partner coinvolti), hanno beneficiato di un investimento iniziale complessivo da oltre 750mila euro e hanno preso parte a un percorso di 3 mesi con base a Napoli, presso il Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II, durante il quale hanno avuto l’opportunità di crescere attraverso mentorship, formazione, networking e momenti di approfondimento frontale dedicati al consolidamento della value proposition e del modello di business, alla validazione tecnica e alla prototipazione delle soluzioni, al supporto al go-to-market e al fundraising. I migliori team, infine, avranno accesso a ulteriore investimento di follow-on, per un totale di 1 milione di euro.

Le 7 startup, selezionate tra 137 candidature italiane e internazionali, hanno creato soluzioni eco-sostenibili per utilizzare gli scarti delle industrie alimentari e non solo (del caffè, del carciofo, degli olii esausti e del sughero), ma anche soluzioni che permettono alle persone di invecchiare meglio, o ancora, hanno prodotto una linea di cibo fresco per cani:

Circular Fiber

Coffeefrom

FlavoLife

Isuschem

Kinsect

Lebiu

: si concentra sulla produzione di una gamma di materiali eco-sostenibili, dalle proprietà meccaniche ricercate (leggerezza, flessibilità, impermeabilità, resistenza alla pressione e alle alte temperature) ricavati dagli scarti dei tappi di sughero provenienti dalla Sardegna. Rispettando i tempi della natura, contribuisce a ridurre le emissioni di CO utilizzando gli scarti dell’industria del sughero e reintroducendoli nel ciclo produttivo. Tutti i prodotti sono brevettati. Real Bowl: ha sviluppato una linea di cibo fresco per cani human grade dove vengono esplicitati tutti gli ingredienti. Ogni pasto è privo di conservanti ma può essere tenuto fuori dal frigo per 60 giorni. Partendo da un profilo personalizzato del cane, Real Bowl propone un regime alimentare ideale, sulla base di diete e una sezione ricette molto ricca che entra nel dettaglio dei singoli ingredienti e apporti nutrizionali.

Frutto dell’iniziativa di CDP Venture Capital, Terra Next vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center in qualità di co-ideatore e promotore e il supporto di Cariplo Factory, che gestisce operativamente il programma. L’acceleratore prevede inoltre il coinvolgimento di partner istituzionali e scientifici, quali l’Università Federico II di Napoli, la Fondazione con il Sud, il Campania Digital Innovation Hub, il Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare SPRING, il centro di innovazione deep tech Materias, il centro studi S.R.M. – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Terra Next coinvolge inoltre i corporate partner Pastificio Garofalo (core partner), Gruppo Getra, Gruppo Nestlé e Novamont, che forniscono il loro contributo in termini di know-how, asset e network per lo sviluppo delle startup. Infine, Aristea, Nolanplastica, Selepack e Tecno sono member di Terra Next. Proprio grazie alla collaborazione di questi partner, le startup selezionate potranno creare sinergie con soggetti industriali nel settore della bioeconomia, già eccellenza del made in Italy.