Cdp Business Matching: la nuova piattaforma digitale esordisce sul mercato britannico. Evento a Milano

Cassa depositi e prestiti (Cdp), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Londra, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane-Ice Londra, l’Italian chamber of commerce and Industry for the Uk, Simest-Società italiana per le imprese all’estero, Confindustria e Cna-Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, organizza Italy meets UK, evento digitale di lancio di Cdp Business Matching sul mercato britannico. L’incontro si terrà alle 10.30 ora italiana, è possibile partecipare registrandosi a questo link.

L’evento esplorerà le tendenze del mercato del Regno Unito e le nuove opportunità di scambio e collaborazione tra aziende italiane e locali, con focus sui settori innovativi. A seguire sono previsti incontri B2B virtuali tra le aziende partecipanti sulla piattaforma Business matching, organizzati con il supporto di esperti. L’iniziativa è rivolta a tutte le aziende italiane e britanniche che operano nei principali settori di interscambio.

L’evento si terrà in lingua inglese, interverranno rappresentanti del UK department for business and trade e del consolato generale britannico di Milano, così come le principali associazioni industriali del Regno Unito, tra cui The British Chamber of Commerce for Italy e The Manufacturers’ Organisation | Make UK. La partecipazione all’evento e agli incontri B2B è gratuita.