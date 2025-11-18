Cdp compie 175 anni: libro sulle scelte finanziarie degli italiani. Premi per 500 mila € ai migliori progetti di ricerca

Cassa depositi e prestiti (Cdp) celebra i suoi 175 anni con la presentazione del libro “Famiglie e risparmio – Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, un’analisi sull’evoluzione delle decisioni finanziarie e della gestione della ricchezza delle famiglie italiane, mettendo a confronto il Paese con il resto d’Europa e sottolineando il ruolo del risparmio nella crescita economica e nella coesione sociale.

L’incontro, ospitato nella sede di Cdp a Roma, ha visto la partecipazione del presidente Giovanni Gorno Tempini, dell’amministratore delegato Dario Scannapieco, del management del gruppo e di rappresentanti del mondo accademico. Il volume è curato da un gruppo di ricercatori del Centre for Economic Policy Research (Cepr) coordinati da Luigi Guiso, professore presso Einaudi Institute for Economics and Finance, con prefazione di presidente e ad di Cdp. Al panel hanno partecipato, oltre a Luigi Guiso, Giovanna Nicodano, professoressa di economia finanziaria all’università di Torino, e Luana Zaccaria, professoressa associata di finanza alla Luiss Guido Carli di Roma.

La parola ai vertici di Cdp

Gorno Tempini ha dichiarato: “Da 175 anni Cassa depositi e prestiti accompagna lo sviluppo del Paese, interpretando i cambiamenti sociali e industriali e promuovendo la crescita sostenibile con responsabilità e visione. Custodire il risparmio degli italiani significa rafforzare la coesione sociale e creare opportunità per le nuove generazioni, con lo sguardo rivolto alle sfide globali e la determinazione di costruire valore duraturo per il Paese”.

Scannapieco ha aggiunto: “I 175 anni di Cdp testimoniano fiducia, innovazione e responsabilità, ma rappresentano soprattutto il punto di partenza per generare un impatto positivo su economia e territori, mettendo al centro ricerca, innovazione sociale e valore delle persone. Impatto non è solo una parola, ma un impegno concreto che si traduce in progetti e strumenti finanziari a sostegno della crescita”.

Valore per il territorio, 500mila euro per l’innovazione universitaria

In occasione dell’anniversario, Cdp e la Fondazione Cdp hanno lanciato l’iniziativa “Valore per il territorio”, finalizzata a premiare progetti universitari innovativi in quattro ambiti: economia circolare e sostenibilità, innovazione digitale, occupabilità e inclusione sociale, rigenerazione delle periferie.

Francesca Sofia, direttore generale di Fondazione Cdp, ha illustrato i dettagli: il progetto è rivolto a ricercatori, dottori di ricerca/dottorandi (massimo 35 anni) e laureati/laureandi magistrali (massimo 28 anni), con un contributo complessivo di 500mila euro. I premi comprendono 150mila euro per i tre migliori progetti di ricerca, 10mila euro per altrettante tesi di dottorato e 5mila euro per quattro tesi di laurea. La selezione terrà conto anche della distribuzione geografica dei progetti tra nord, centro e sud. Le candidature possono essere presentate entro il 31 marzo 2026 sul portale di Fondazione Cdp.