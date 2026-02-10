Cdp–Confindustria, nuovo patto per le imprese: domani la presentazione a Napoli

Si tiene domani martedì 11 febbraio presso la sede dell’Unione Industriali Napoli l’evento “Insieme per il futuro delle imprese”, promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, dedicato alla presentazione del nuovo accordo di collaborazione tra le due istituzioni e agli strumenti messi a disposizione del sistema produttivo.

L’incontro, in programma a partire dalle ore 11, sarà l’occasione per fare il punto sugli scenari economici e sulle strategie di sostegno allo sviluppo delle imprese italiane, con particolare attenzione all’innovazione, alla competitività e ai percorsi di crescita sui mercati esteri.

Ad aprire i lavori saranno Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli, Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, e Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria con delega a credito, finanza e fisco.

Il quadro macroeconomico e le linee strategiche del gruppo Cdp saranno illustrate da Andrea Montanino, capo economista e direttore strategie settoriali e impatto di Cdp. Seguirà un focus sugli strumenti a supporto delle imprese che operano in Italia e all’estero, con gli interventi di Andrea Nuzzi, direttore business di Cdp, Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato di Simest, e Cristina Morelli, responsabile finanziamenti sovrani, istituzioni finanziarie e imprese – cooperazione di Cdp.

Un secondo panel sarà dedicato a innovazione e competitività, con il contributo di Cristina Bini, responsabile investimenti indiretti di Cdp Venture Capital Sgr, Pier Felice Murtas, senior partner del Fondo Italiano d’Investimento, ed Emiliano Lucci, investor relations di Cdp Real Asset Sgr.

Spazio anche alle esperienze dal territorio, con l’intervento di Massimo Santomauro, cfo del Gruppo Tecnocap, seguito da una sessione di domande e risposte. Le conclusioni saranno affidate a Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania. A chiudere l’incontro, un networking lunch.