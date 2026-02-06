Cdp e Confindustria, patto per la crescita delle imprese: l’11 febbraio presentazione a Napoli

“Insieme per il futuro delle imprese”: è il titolo dell’evento promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria che si svolgerà, mercoledì 11 febbraio, alle ore 11, nella sede dell’Unione indusriali di Napoli. L’incontro sarà l’occasione per presentare il nuovo accordo di collaborazione tra le due istituzioni e illustrare gli strumenti che il gruppo Cdp mette a disposizione del mondo imprenditoriale.

L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del sistema finanziario e delle imprese con l’obiettivo di fare il punto sugli scenari economici e sulle strategie a sostegno dello sviluppo del Paese, con un focus sulle opportunità di crescita in Italia e all’estero.

Scenari economici e strategie di sviluppo

I lavori si apriranno con i saluti di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli, di Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, e di Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per credito, finanza e fisco.

A seguire, Andrea Montanino, capo economista e direttore strategie settoriali e impatto di Cdp, illustrerà gli scenari economici e le linee strategiche a supporto dello sviluppo del Paese.

Innovazione e competitività, per crescere in Italia e all’estero

Il panel dedicato alla crescita delle imprese vedrà gli interventi di Andrea Nuzzi, direttore business di Cdp, di Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato di Simest, e di Cristina Morelli, responsabile finanziamenti sovrani, istituzioni finanziarie e imprese – cooperazione di Cdp.

Spazio poi ai temi dell’innovazione e della competitività con Cristina Bini, responsabile investimenti indiretti di Cdp Venture Capital Sgr, Pier Felice Murtas, senior partner del Fondo Italiano d’Investimento, ed Emiliano Lucci, investor relations di Cdp Real Asset Sgr.

Le voci dal territorio

La testimonianza dal mondo produttivo sarà affidata a Massimo Santomauro, cfo del gruppo Tecnocap, che porterà il punto di vista delle imprese del territorio. L’incontro si concluderà con una sessione di domande e risposte e con le conclusioni di Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania.