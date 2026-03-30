Cdp Equity, via libera dal Cda all’aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale:

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ildenaro.it
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Il Consiglio di amministrazione di Cdp Equity (Gruppo Cdp) ha approvato  la partecipazione all’aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale Spa, annunciato in data  odierna dalla Società. In particolare, si legge in una nota, “Cdp Equity ha deliberato l’assunzione di un impegno a votare favorevolmente in sede  di Assemblea Straordinaria di Trevi in merito alla proposta di aumento di capitale, di complessivi 100  milioni di euro, nonché a sottoscrivere la porzione di propria spettanza pari a 21,3 milioni di euro,  corrispondente alla partecipazione detenuta ad oggi da Cdp Equity nella Società (21,3%)”. L’operazione sarà soggetta ad alcune condizioni sospensive in linea con le prassi di mercato per  operazioni similari. 

Con questa operazione Cdp Equity conferma la propria volontà di sostenere la Società nel  rafforzamento del proprio ruolo di leader globale nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e nella  realizzazione di fondazioni speciali per il comparto delle costruzioni e delle infrastrutture. CdP Equity  “intende inoltre supportare Trevi Spa nella sua potenziale funzione di aggregatore di aziende  altamente specializzate favorendo, in linea con la propria mission, la crescita e la competitività  dell’intero comparto”. 

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