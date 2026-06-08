Cdp, Impact Award: ad Abc Napoli il premio per l’innovazione nella gestione della rete idrica

Iniziative capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità per il Paese, generando impatti concreti su persone, comunità e territori: sono queste le progettualità premiate nella seconda edizione dell’Impact Award, promosso dalla Polimi Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa depositi e prestiti (Cdp).

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso di una cerimonia ospitata al Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, alla presenza del presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, dell’amministratore delegato Dario Scannapieco e della rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto.

Giunto alla seconda edizione, l’Impact Award è articolato in diverse categorie — Pmi, Imprese, Infrastrutture, Pubblica Amministrazione (con premi distinti per impatto ambientale e sociale) e Cooperazione internazionale — e valorizza i progetti in grado di generare benefici misurabili grazie a soluzioni innovative e sostenibili.

I sette progetti vincitori si distinguono per l’impatto concreto su ambiente e società.

Per la categoria Pmi, è stata premiata la piemontese Simpro, che ha realizzato un edificio industriale a bassissimo impatto energetico grazie a impianto fotovoltaico, sistema geotermico e soluzioni per la mobilità elettrica.

Nella categoria Imprese Ambientale, riconoscimento alla siciliana Damiano, impegnata nell’efficientamento idrico del processo produttivo della frutta secca, nella digitalizzazione del magazzino e nella gestione degli allergeni.

Per la categoria Imprese Sociale, premiata la ligure Esaote, che ha sviluppato un dispositivo di risonanza magnetica per la chirurgia del glioma cerebrale, in collaborazione con neurochirurghi e con tecnologie avanzate.

Nella categoria Infrastrutture, riconoscimento a E-Distribuzione (Lazio), per gli investimenti nel potenziamento della rete elettrica nazionale e il rafforzamento della resilienza climatica.

Per la Pubblica Amministrazione Ambientale, premiata ABC Napoli, che ha realizzato una piattaforma avanzata per la riduzione delle perdite della rete idrica e il miglioramento della gestione sostenibile dell’acqua.

Nella categoria Pubblica Amministrazione Sociale, riconoscimento ad Arca Puglia Centrale, impegnata nella riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Infine, per la Cooperazione internazionale, premiata la XacBank (Mongolia), per il sostegno a micro, piccole e medie imprese, in particolare guidate da donne e giovani, e per il finanziamento di progetti green legati alla filiera del cashmere sostenibile.

L’Impact Award si conferma così un osservatorio privilegiato sulle esperienze più avanzate di innovazione sostenibile, capaci di coniugare crescita economica e impatto sociale.