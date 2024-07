Cdp, Lorenzin(Pd):nostra battaglia portato a ripensamento ma fatto grave

Roma, 13 lug. (askanews) – “Dalla stampa apprendiamo positivamente che la nostra battaglia avrebbe portato ad un ripensamento sulla composizione del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti in cui sarebbero salvaguardati i diritti di genere, con una presenza paritaria e non maggiore. Rimane comunque l’interrogazione al ministro Giorgetti per approfondire come il Governo o la stessa Cdp sia arrivata anche solo a pensare di modificare uno statuto per ridurre le quote di genere, così come rimane comunque un segnale molto grave che non si sia riusciti a trovare una soluzione senza modificare lo statuto di Cdp. Una modifica dello statuto che graverà sulla spesa pubblica e sui cittadini che pagano le tasse dovendo prevedere dei compensi aggiuntivi a carico della pubblica di amministrazione per i nuovi consiglieri”. Lo dice la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo del Pd.

“Il Governo e i partiti di maggioranza – prosegue Lorenzin – pur di saldare cambiali elettorali non riescano ad esprimere semplicemente due donne. Un brutto segnale in una fase già di regressione sociale dei diritti per le donne e di episodi di violenza insopportabili. Aver potuto pensare di ridurre la presenza femminile in un organo di governance così importante come Cdp rimane un episodio molto grave su cui continuare a vigilare, ingiustificabile da tutti i punti di vista”.