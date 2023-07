Cdp, protocollo d’intesa con il Comune di Napoli per InvestEU

Stimolare gli investimenti pubblici e privati, facilitare l’accesso alle risorse europee e generare un impatto positivo sul territorio. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato oggi dal Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti. Per consolidare ulteriormente la cooperazione tra le due istituzioni, Cdp, nel ruolo di advisory partner della Commissione Europea, offrirà al Comune di Napoli servizi di consulenza tecnica e finanziaria volti a migliorare le procedure e gli strumenti operativi dell’amministrazione comunale e favorire la realizzazione di interventi di partenariato pubblico privato nell’ambito del programma InvestEU.

“Il protocollo ci servirà per istruire e supportare tutti i progetti che abbiamo di partenariato pubblico-privato proprio nella logica di attrazione di investimenti sui grandi progetti per la città – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – Avere questa partnership con Cdp è per noi molto importante sia dal punto di vista finanziario che tecnico perché ci consente di avere un supporto ad altissimo livello per le azioni di sviluppo economico della città che per noi sono fondamentali”.

Grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unione europea e dalla stessa Cdp, Cassa affiancherà il Comune in tutte le fasi tecnico-operative che riguardano anche la stima complessiva delle iniziative, la fattibilità economica e la valutazione d’impatto ambientale, sociale ed economica dei diversi progetti dell’ente. Per garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle attività di collaborazione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, Cdp e il Comune metteranno in campo diverse azioni a cominciare da un monitoraggio dell’avanzamento del cronoprogramma concordato.

“Questo protocollo d’intesa che serve a collaborare e ad offrire la nostra consulenza su progetti in partnership pubblico privato che riguardano vari campi – ha sottolineato l’ad di Cdp, Dario Scannapieco – Cdp si mette a disposizione dell’amministrazione comunale di Napoli per fare squadra e, come è nella tradizione di Cdp, per aiutare a sviluppare e a velocizzare le progettualità su tematiche che riguardano anche il Pnrr”.

Pubblica Amministrazione

CDP ha effettuato con il Comune di Napoli oltre 100 operazioni per circa 500 milioni mentre con la Regione Campania sono state strutturate cinque iniziative per un ammontare complessivo di oltre 2 miliardi, nel triennio 2020-2023. Inoltre, il Comune di Napoli ha aderito alla rinegoziazione dei mutui per gli Enti Locali (nel 2020 e nel 2023) e alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità a valere su fondi MEF (nel 2022).

Infrastrutture

Nel territorio campano, CDP ha partecipato a diverse operazioni di finanziamento volte a sviluppare le infrastrutture locali, fra le quali si evidenziano: il potenziamento delle linee AV-AC Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria.

Imprese e Istituzioni finanziarie

CDP ha impegnato negli ultimi anni, direttamente e per il tramite di intermediari finanziari, risorse per oltre 1 miliardo a sostegno di circa 3.700 imprese attive nel territorio della Provincia di Napoli e della Regione Campania. Tra queste si segnala: Caffè Borbone, 10 milioni per la crescita nazionale e internazionale dell’azienda. Le risorse serviranno all’installazione di nuove linee di torrefazione e la realizzazione di nuove aree di stoccaggio; Paperdì, 6 milioni per migliorare la capacità produttiva e l’efficientamento energetico degli impianti dell’azienda attiva nel settore della produzione e lavorazione della carta; Sciuker Frames, 7,5 milioni per l’efficientamento energetico e la green economy dell’azienda attiva nella progettazione e produzione di infissi in legno e alluminio.

Tra le operazioni più significative si ricorda il programma Garanzia Campania Bond, strumento di finanza alternativa promosso dalla Regione Campania tramite la società in house Sviluppo Campania per finanziare la crescita di 65 imprese del territorio regionale con oltre 140 milioni.

Venture Capital

L’attività del Gruppo, inoltre,si estende anche al Venture Capital, attarverso la controllata CDP VC sono stati impegnati circa 14 milioni per la crescita di PMI innovative e startup nella Regione. Per continuare a sostenere la ricerca scientifica e la tecnologia italiana in ambito Robotica e Automazione, Bioeconomia, Aerospazio e Agritech, CDP VC ha lanciato Acceleratori, Poli e Programmi di Trasferimento Tecnologico per la nascita e lo sviluppo di startup ad alto contenuto tecnologico. Si evidenziano alcuni esempi: Il Polo di trasferimento tecnologico “RoboIT”, lanciato nel 2021 in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica italiana in ambito Robotica e Automazione e il Programma “Terra Next” che sostiene le startup nazionali e internazionali attive nel settore della Bioeconomia (che ha come target quello di accelerare 30 startup in 3 anni).