Cdp Real Asset, 30 mln nel fondo Equita Green impact Fund. Obiettivo: sostenere la transizione energetica

Equita Capital sgr – una delle principali realtà multi-strategy in Italia nel mercato degli alternativi – annuncia l’ingresso di Cdp Real Asset sgr nel fondo Equita Green impact Fund (Egif). Attraverso il fondo di fondi “Fof Infrastrutture”, Cdp Real Asset sgr ha approvato un investimento da 30 milioni e agirà come co-anchor investor di Egif, al fianco di un’altra primaria istituzione finanziaria europea. Il Gruppo Cdp si aggiunge dunque ad altri importanti investitori istituzionali che investiranno nel Fondo, rendendo probabile un primo closing già nelle prossime settimane. L’obiettivo di Egif è sostenere la transizione energetica e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Una volta completato il primo closing, Egif impiegherà i capitali raccolti per aumentare la capacità produttiva di energie rinnovabili con un focus prevalente e prioritario sull’Italia, garantendo al contempo una certa diversificazione in altri paesi europei.