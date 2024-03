Cdp Reti, utile netto a 513 mln (+2%). Ok del Cda al dividendo da 512 mln

L’utile netto di Cdp Reti si è attestato nel 2023 a 513 milioni di euro, in crescita (+2%) rispetto al 2022 principalmente “per effetto dei più elevati dividendi di competenza, solo parzialmente assorbito da una maggiore incidenza della

gestione finanziaria”. E’ quanto si legge in una nota di Cdp Reti al termine del Cda che ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. In particolare tra i risultati economico – patrimoniali si segnalano “l’attivo a 5,3 miliardi di euro (5,4 miliardi nel 2022), il patrimonio netto a 3,6 miliardi di euro in linea con il 2022. Quanto ai principali dati consolidati si evidenziano un attivo a 74 miliardi di euro (72 miliardi nel 2022), il patrimonio netto a 18,9 miliardi di euro (18,6 miliardi nel 2022), un Utile netto a 2,2 miliardi di euro (1,8 miliardi nel 2022)”.

Il Consiglio di Amministrazione, si legge nel comunicato, ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti – che sarà convocata per il 13 e il 23 maggio 2024 rispettivamente in prima e in seconda convocazione – l’approvazione di un dividendo ordinario complessivo per l’esercizio 2023, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a 512.537.221,62 euro (3.173,33 euro per azione), di cui 343.042.814,88 euro (2.123,92 euro per azione) già distribuiti a titolo di acconto sul dividendo nel mese di novembre 2023.