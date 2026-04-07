Cdp Reti, via libera al bilancio: l’utile netto sale a 557 mln nel 2025 (+3%)

Cdp Reti chiude l’esercizio 2025 con un utile netto che si è attestato a 557 milioni di euro, in crescita (+3%) rispetto al 2024, principalmente per effetto dei piùu’ elevati dividendi di competenza. Il totale dell’attivo, pari a 5,5 miliardi di euro, è rappresentato principalmente dalle partecipazioni in Terna, Snam e Italgas (valutate al costo di acquisizione e pari a 5,3 miliardi di euro). Il progetto di Bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti che sarà convocata per il 19 e il 27 maggio 2026, rispettivamente in prima e in seconda convocazione. Con riferimento al passivo, si segnalano debiti per finanziamenti a lungo termine (inclusa la quota corrente) pari a 1,7 miliardi di euro (1,7 miliardi a fine 2024) e patrimonio netto pari a 3,8 miliardi di euro (3,5 miliardi nel 2024). I dividendi di competenza ammontano a 634 milioni di euro, in aumento rispetto al 2024 (+9%) per gli effetti positivi derivanti dall’aumento dei dividendi (in termini di dividend per share) delle societa’ partecipate. L’utile netto consolidato è pari a 2,7 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2024. L’utile netto consolidato di spettanza degli azionisti di Cdp Reti e’ pari a 742 milioni di euro. Il totale dell’attivo consolidato, pari a 91 miliardi di euro (80 miliardi nel 2024), e’ principalmente riconducibile a immobili, impianti e macchinari per 48,3 miliardi di euro. Il patrimonio netto consolidato è pari a 23 miliardi di euro (di cui 5,6 miliardi di euro di pertinenza del Gruppo.