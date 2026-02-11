Cdp, Scannapieco: Negli ultimi tre anni in Campania 4 mld di euro per settemila imprese

“Negli ultimi tre anni, tra il 2022 e il primo semestre del 2025, Cassa depositi e prestiti ha sostenuto in Campania 7mila imprese e ha finanziato complessivamente 260 Comuni con circa 4 miliardi di risorse erogate”. A dirlo l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, parlando a Napoli, a margine della tappa campana del roadshow ‘Insieme per il futuro delle imprese’, promosso da Cdp e Confindustria. “Nel nuovo piano strategico – aggiunge – abbiamo deciso di servire in maniera diretta anche le imprese di dimensioni minori, che tipicamente sono presenti nel Mezzogiorno”. Per fare questo e per spiegare tutti i prodotti che Cdp puo’ fornire alle aziende, sottolinea Scannapieco, “stiamo facendo un roadshow insieme a Confindustria. Oggi siamo contenti di essere a Napoli e presenteremo i prodotti che possiamo offrire come gruppo Cdp alle imprese. Sono prodotti che vanno dalla nascita dell’impresa al suo sviluppo, fino a quando si decide di esportare e di stabilirsi all’estero”.