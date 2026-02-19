Cdp, transizione energetica e sviluppo globale delle imprese: via al piano da 1,5 miliardi

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Le risorse sono destinate a settori industriali strategici, aziende impegnate nella transizione energetica e progetti di cooperazione internazionale.

Nella stessa seduta, il CdA ha approvato anche iniziative a supporto degli enti locali colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017 e interventi per favorire la crescita delle PMI.

Sostegno a imprese chiave per il Paese

In linea con il ruolo di Cdp a fianco del tessuto imprenditoriale italiano, il CdA ha autorizzato finanziamenti – anche in pool con partner del sistema creditizio – per accelerare gli investimenti di gruppi attivi in settori strategici, con particolare attenzione all’export nei comparti del trasporto e del turismo.

Gli interventi mirano a sostenere l’economia locale e la crescita delle filiere produttive di riferimento. Sono state deliberate operazioni a favore di PMI, small e mid‑cap italiane per agevolare i loro piani in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, anche in collaborazione con istituzioni europee.

Rinnovata vicinanza ai territori

Il CdA ha approvato il differimento del pagamento delle rate dei mutui senza addebito di nuovi interessi per i comuni e le province del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, in linea con quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2026.

Finanziamenti per la transizione green

Nuove risorse sono state destinate all’efficientamento e alla modernizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di favorire la transizione green e lo sviluppo sostenibile, supportando le aziende attive nel settore.

Impegno per la cooperazione allo sviluppo

A livello internazionale, il CdA ha approvato interventi per facilitare l’accesso al credito delle microimprese agroalimentari in Nord Africa, sostenendo l’inclusione finanziaria.

In Medio Oriente, sono stati autorizzati progetti per la sicurezza idrica e infrastrutture strategiche, con iniziative per l’adattamento e la mitigazione climatica, anche in sinergia con principali istituzioni di sviluppo europee.