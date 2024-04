Cdp, utile record nel 2023. Impegnati oltre 50 miliardi nel biennio

Scannapieco: “Raggiunti e superati gli obiettivi del Piano”

Roma, 4 apr. (askanews) – Un utile netto record, aumentato del 23% e per la prima volta oltre i 3 miliardi di euro, e 51 miliardi impegnati nel biennio 2022-2023 che hanno attivato 133 miliardi di investimenti.E’ quanto emerge dal bilancio 2023 della Cassa Depositi e Prestiti e dello stato di attuazione del piano strategico illustrati nel corso di una conferenza stampa dal presidente Giovanni Gorno Tempini e dall’amministratore delegato Dario Scannapieco.Nel 2023 l’utile netto è salito a 3,1 miliardi, dai 2,5 dell’anno precedente ed il patrimonio netto è salito dell’8% a 27,9 miliardi di euro. Hanno poi raggiunto i 124 miliardi di euro i crediti impegnati a sostegno di imprese, pubblica amministazione, infrastrutture e cooperazione internazionale.Risultati sottolineati dall’amministratore delegato Dario Scannapieco: “Sono dati molto buoni soprattutto perché a due anni dal lancio del piano industriale abbiamo raggiunto circa l’80% in termini di risorse finanziarie date all’economia italiana e abbiamo giià raggiunto ed ecceduto l’obiettivo in termini di investimenti che so sono realizzati grazie al nostro intervento. Quindi 51 miliardi di intervento che hanno attivato oltre 133 miliardi di investimenti. Risultati finanziari molto buoni con un utile mai raggiunti in precedenza, quindi tutto questo penso sia molto buono per l’economia italiana soprattutto”.Ma non si tratta solo di numeri, in una Cdp che si sta evolvendo, l’attenzione è puntata anche all’impatto delle sue attività sul Paese.”Cdp – ha aggiunto Scannapieco – è diventata una banca promozionale capace di offrire finanziamenti, di fare investimenti ma anche sempre di più di offrire servizi di advisory quindi stiamo lavorando con i ministeri per il Pnrr e con le regioni per l’utilizzo dei fondi europei, stiamo gestendo delle risorse pubbliche. Quindi finanziamenti, investimenti, madate management ed advisory. Questa è una attività che viene fatta con grande attenzione all’impatto che viene generato. Oggi non dobbiamo fare solo volumi dobbiamo fare crescita dell’economia italiana ridurre le emissioni creare posti di lavoro. Queste sono tutte metriche che abbiamo sviluppato in una Cdp capace di raccintare una storia non solo finanziaria ma anche di impatto che produce sull’economia e sulla società italiana”.