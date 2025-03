Cdp Venture Capital-Cy4Gate, partnership strategica per la sicurezza delle Pmi: nasce helmon

Cdp Venture Capital e Cy4Gate annunciano il lancio sul mercato di helmon, nuovo player di cybersicurezza dedicato alle PMI. helmon è il risultato di una partnership strategica tra le due Società siglata a luglio 2024, nell’ambito delle attività del Fondo Boost Innovation. Questo fondo rappresenta uno strumento di corporate venture building che co-crea nuove imprese insieme a medie e grandi aziende.

helmon, con sede a Roma, offre soluzioni complete – dalla raccolta dei dati e valutazione dei rischi, fino ai piani di recovery in caso di attacchi informatici – di sicurezza cibernetica dedicate al segmento delle PMI italiane, attraverso una modalità end-to-end in grado di garantire il massimo livello di protezione dai rischi. Inoltre, la realtà di recente costituzione, distribuirà prodotti di assicurazione cibernetica, operando come Managing General Agent (MGA), grazie alle partnership sviluppate con primarie e rilevanti aziende di settore.

La nuova società è guidata dall’Amministratore Delegato Guglielmo Carsana, un professionista con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT e una solida carriera come imprenditore nel campo assicurativo. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per l’azienda per affrontare le sfide del mercato. helmon ha in dotazione risorse complessive per 3 milioni di euro tra asset e capitali che potranno essere incrementate sino a 9,5 milioni di euro dai soci per finanziare la successiva crescita.