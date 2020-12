Cdp: via libera a nuova offerta per ingresso in capitale Aspi

(Adnkronos) – Roma, 23 dic. – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a CDP Equity alla presentazione da parte del consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners (Blackstone) e Macquarie Infrastructure and Real Assets di una lettera di offerta non vincolante relativa all’investimento partecipativo in Autostrade per l’Italia. Lo comunica Cdp in una nota in cui si sottolinea come “la nuova offerta aggiorna la precedente con riguardo, tra l’altro, a risultanze della due diligence in corso, al relativo impatto sulla valutazione economica e all’identificazione del processo e della tempistica per la presentazione di un’offerta vincolante”.