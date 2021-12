C’è ancora spazio per la buona politica? Riflessioni d’autore sull’enciclica di Papa Francesco

“Alla pubblicazione della Lettera enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale, ci siamo interrogati sulla opportunità di aprire una riflessione interdisciplinare nell’ambito della politica, sulla base anche di necessari contributi teologici e filosofici. Un percorso, cioè, che potesse offrire spunti di approfondimento, partendo dalle evocative e molteplici parole chiave dell’Enciclica. Prime tra tutte, evidentemente, quelle di “fraternità” e “amicizia sociale”. Lo scrivono i curatori di “Un mondo aperto per una buona politica”, Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corsini, nella prefazione del libro il cui scopo, scrive monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, nella presentazione è “favorire una riflessione sulla buona politica”. “I contributi di politici autorevoli e di studiosi accreditati – osserva Battaglia – ci aiutano ad entrare nel vivo del dibattito sul valore universale dell’essere fratelli e sorelle per affrontare le gravi tragedie che bloccano lo sviluppo dei popoli. Questa riflessione corale è rivolta non solo agli addetti ai lavori, quali possono essere i politici e la politica in generale, ma è un modo per aprire processi di dialogo con le realtà sociali in Italia, con il mondo economico e finanziario e con la realtà del volontariato. Pensare che settori, come l’economia o la politica, si possano sviluppare nel ristretto delle loro competenze e azioni, oggi diventa fuorviante. Il ragionare insieme e l’agire insieme è proprio del sentirsi fratelli uni degli altri. La sinergia tra forze diverse della società postula un lavoro interdisciplinare che coinvolge le discipline umanistiche e scientifiche. Il valore uomo sta a cuore alla teologia come alla scienza politica e all’economia”.

Nella prefazione i curatori del libro ricordano che il monito di Papa Francesco: «La politica così non è più una sana discussione su progetti a lungo termine per lo sviluppo di tutti e del bene comune, bensì solo ricette effimere di marketing che trovano nella distruzione dell’altro la risorsa più efficace». “Nell’Enciclica – scrivono – vengono prospettate ben precise linee di azione, delineati percorsi di speranza, indicati orizzonti di rigenerazione che realisticamente possono tradurre la fratellanza in agire concreto. È una risposta all’isolamento e alla chiusura nell’individualismo che tanto segna i nostri tempi”- «Vediamo – si legge ancora nell’Enciclica del Papa – come domina un’indifferenza di comodo, fredda e globalizzata, figlia di una profonda disillusione che si cela dietro l’inganno di una illusione: credere che possiamo essere onnipotenti e dimenticare che siamo tutti nella stessa barca». Come è stato accortamente evidenziato, il Pontefice osserva il mondo e nutre l’impressione che si stia sviluppando un vero e proprio scisma tra il singolo e la comunità umana”.

“Come dare – si chiedono Romano, Chiti e Corsini – una risposta concreta a ineludibili interrogativi etico-sociali, quali: “Di chi mi faccio fratello?”, “Chi è il mio prossimo?”. “A questi interrogativi – affermano – si è cercato di offrire spazi di riflessione curati da autorevoli politici, filosofi e teologi che, con generosità e passione, hanno fatto proprie le visioni inclusive dell’Enciclica per rappresentare, nei rispettivi contributi, una fattiva realizzazione di amicizia sociale”. “Con ammirazione e gratitudine – concludono -, tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del libro sono particolarmente onorati di poterlo dedicare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua storia, la sua testimonianza di instancabile dedizione e rigorosa garanzia per i valori della Costituzione rappresentano un probante, autorevole modello per realizzare davvero la politica come servizio al bene comune”.