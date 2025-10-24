C’è guerra e guerra

È più che dannosa quella guerra in cui gli artefici, arrivati a un certo punto, dichiarano di voler la pace. Al contrario, gli scontri procedono, mentre a cambiare sono solo le armi. Solo fino a pochi giorni orsono, si continuava a credere alle dichiarazioni di quanti occupano i vari posti di comando nel proprio paese. Stando a esse, si attendeva che gli stop alle offensive passassero alla concretezza dall’oggi al domani, essendo”quasi pronti” (sic!) gli accordi, e che la pace fosse prossima a passare dalle parole ai fatti Eppure quei personaggi erano perfettamente consci che le informazioni date in più occasioni,.non fossero vere. Con l’aggiunta, purtroppo taciuta, che era arrivata l’ora in cui quanto era seguito agli scontri verbali provocati dal Presidente Trump, l’applicazione di dazi protettivi, stesse per cominciare a dare i suoi frutti. Tutto fa credere che la definizione giusta sarebbe stata “punitivi”, non protettivi, e che gli effetti che hanno già fatto la loro comparsa, a stretto giro aumenteranno, anche in maniera consistente. Quali saranno le conseguenze di un’ operazione del genere, che non è possibile sgrossare nemmeno con la scure, non é ancora possibile determinarlo. Quel che è credibile è che resteranno nella storia con la definizione di “autodistruzione economica scientemente voluta e realizzata”. Sull’argomento sono ormai tanti i dettagli stampa pubblicati che fanno si che ci si possa occupare dell’altro aspetto della questione “guerra fredda e ipocrita”, anch’essa ormai matura. Tale variante si innesca su quella già descritta ex adverso. In effetti, sempre ritornando con il pensiero ai vari dissapori, soprattutto economici, tra Occidente e Oriente, seppur passati quasi inosservati, gli stessi sono diventati più che tempestosi. Sono la disdetta da parte della Cina comunicata alla Russia della fornitura di gas trasferito a mezzo di condotte. Qualcosa del genere è stata messa in moto anche dall’India. È venuta così fuori una situazione poco conosciuta di quell’oro fluido e nero: le condizioni di vendita del petrolio trasportato con navi cisterna e quello convogliato attraverso gli oleodotti sono differenti. Pertanto la confusione tra i due mercati, per la precisione uno solo sdoppiato, recanti prezzi diversi, peggiora l’andamento del mercato e concede altro spazio di azione alla attività speculativa. I fatti appena descritti peccano per mancanza di completezza perché, in realtà, sono molti altri quelli a essi assimilabili. Aprono però la veduta anche sulle altre tipologie di beni che subiscono alterazioni di prezzo per i comportamenti appena accennati. Si arriva così al nucleo della questione: il motivo vero, più che resistente a venir eliminato, che porta gli esseri umani a ammazzarsi reciprocamente, sono i soldi e quel che è a essi riconducibile. È una situazione che procede di concerto con il progresso e sussistono seri dubbi sul se e quando si potrá risolvere. Una nota di colore tra tanto buio è necessario aggiungere, non fosse per altro che per allontanare i demoni dello scoraggiamento. Nei primi anni ’70, il regista Bob Fosse girò Cabaret, film ambientato nella Berlino degli anni ’20. L’attore che impersona il cabarettista canta e balla un particolare motivo, il cui titolo in Italiano suona:”I soldi fanno girare il mondo”.

Ancora oggi è cosi e chissà se e quando tale andazzo cambierà.