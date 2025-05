C’è il Napoli campione, il lungomare è azzurro. De Laurentiis: De Bruyne? Ha già comprato una villa in città

Un bagno di folla sul lungomare di Napoli accoglie il quarto scudetto della storia azzurra, e al centro della festa c’è lui, Antonio Conte, il tecnico arrivato un anno fa con il motto “amma faticà” e capace di trasformare quella promessa in realtà. A bordo del bus scoperto che attraversa la città in festa, il tecnico del Napoli si lascia andare all’emozione per un traguardo che sa di impresa e di riconoscenza reciproca con una piazza che vive di calcio. “Penso che questo entusiasmo e questa passione siano qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto”, ha dichiarato

Conte, ai microfoni della Rai, visibilmente toccato dal calore dei tifosi. Un anno dopo il suo arrivo, lo slogan è diventato realtà: “È passato un anno e abbiamo faticato tanto – ha aggiunto – e siamo riusciti veramente a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi napoletani in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest’anno”.

Conte: L’affetto della città? Solo chi lo prova può capire

Il legame con Napoli è ormai profondo, come testimoniano le sue parole: “È difficile non creare un rapporto particolare con la città, è una città passionale, che ha entusiasmo, che dà tutto e vuole anche tanto, e noi penso che le abbiamo dato tutto quello che avevamo. Oggi loro ci stanno ripagando con questo affetto che è davvero straordinario, bisogna provare per capire cosa significa”. Conte sottolinea il valore di questo successo non solo per il club, ma per tutti coloro che ne fanno parte: “È sempre bello vincere, si lavora per cercare di fare qualcosa di bello, per regalare queste giornate, queste soddisfazioni a noi che lavoriamo ma soprattutto ai tifosi. Sono veramente molto contento, festeggiare uno scudetto a Napoli è veramente qualcosa di straordinario”. Non manca, infine, un riconoscimento alla grande rivale battuta nella corsa al titolo: “Onore anche all’Inter perché abbiamo comunque battuto una grandissima squadra che secondo me ha fatto un’annata straordinaria e sabato ha la possibilità di vincere la Champions League, quindi questo ci deve rendere ancora più onore”.

Il presidente non si sbilancia sul prossimo ct: Resteremo comunque competitivi

Dal canto suo il presidente Aurelio De Laurentiis non si limita a celebrare il presente, ma rilancia in vista del futuro. Ai microfoni della Rai, De Laurentiis alimenta il sogno di un colpo clamoroso di mercato: Kevin De Bruyne in maglia Napoli. “Presto al Napoli? Credo proprio di sì. Penso che abbia già comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato con lui, la moglie e suo figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione, un triplete fantastico. Fin quando non c’è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo seri”, ha dichiarato il presidente azzurro, lasciando intendere che la trattativa per portare il fuoriclasse del Manchester City all’ombra del Vesuvio è ben più che una suggestione estiva. De Laurentiis ha poi speso parole rassicuranti anche sul futuro di Antonio Conte e sul progetto tecnico del club: “I tifosi devono stare tranquilli, nel futuro ci sarà sempre un Napoli che sarà capace di dire la sua. Secondo la Nielsen abbiamo circa 83 milioni di simpatizzanti per il Napoli, con questo secondo grande successo cresceranno ancora di più. Mi fa piacere soprattutto che quando sono arrivato i bambini di Napoli tifavano Milan, Inter e Juve e ora tifano Napoli. Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo straordinario percorso”.

Infine, il presidente ha riflettuto sull’importanza di vincere mantenendo l’equilibrio economico, richiamando i valori che hanno sempre guidato la sua gestione: “Le sensazioni sono quelle di una grandissima cavalcata, godiamoci questo doppio momento. È un secondo Scudetto in tre anni, ci può stare. Vincere con i conti a posto? I conti devono sempre rimanere a posto in qualsiasi attività, sennò diventa farlocca. Abbiamo applicato gli stessi principi del cinema. Sono venuto dopo calciopoli e siamo andati avanti e abbiamo fatto benissimo credo”.