C’è l’accordo per Immobile al Besiktas, atteso ok Lotito

Roma, 9 lug. (askanews) – Addio all’Italia per Ciro Immobile che il prossimo anno indosserà la maglia della formazione turca del Besiktas. Condizioni stabilite e di fatto già accettate con il centravanti che ha detto sì a un’offerta da due anni a 6 milioni di euro netti a stagione. Lasciando dunque sul tavolo il biennale da 4 netti che ancora lo lega alla Lazio (quindi 16 lordi). Il Besiktas non vorrebbe pagare l’indennizzo che Lotito vuole (circa 5 milioni di euro) con Immobile che chiede di essere liberato per tutto quello che ha fatto per il club. Si attende solo il via libera da parte di Lotito.