C’è Posto per te, giovedì 26 marzo la presentazione della campagna di Sviluppo Lavoro

“C’è Posto per Te”, la campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro conclude il suo tour a Latina, dopo aver attraversato l’Italia da sud a nord. Due giorni di colloqui, recruiting e orientamento per l’azione di politica attiva del lavoro promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro che porta le occasioni di lavoro direttamente nelle città italiane, con un’attenzione particolare a giovani e donne, spesso “distanti” dal mercato del lavoro, ma anche ai disoccupati di lunga durata.

La conferenza stampa di apertura della giornata di colloqui e workshop è in programma, alle ore 1030 del 26 marzo in piazza del Popolo a Latina e vedrà gli interventi di: Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Matilde Celentano, Sindaco di Latina, Alessandro Calvi, Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e Urbanistica Regione Lazio e di Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali

Il truck itinerante di “C’è Posto per Te” porterà il suo carico di occasioni di lavoro e servizi di orientamento agli studenti nei giorni 26 e 27 marzo trasformando piazza del Popolo in “piazza del lavoro” , saranno allestite postazioni per i colloqui e sale dove si svolgeranno corsi di orientamento al lavoro, workshop tematici e colloqui di lavoro con le aziende del territorio.