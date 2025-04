C’è posto per te, il viaggio di Sviluppo Lavoro Italia continua: appuntamento a Lecce il 10 e 11 aprile

Dopo Cosenza e Caivano, il tour itinerante di “C’è Posto per Te!” fa tappa a Lecce a Piazza Mazzini, nei giorni 10 e 11 aprile, arriva così in Puglia la campagna nazionale promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

“La tappa pugliese dell’iniziativa C’è Posto per te! rafforza il messaggio che l’azione che abbiamo messo in campo vuole portare: vicini alle persone, nel solco della collaborazione interistituzionale e con l’obiettivo di percorrere un itinerario ricco di opportunità di formazione e lavoro. A Lecce ci saranno 42 aziende per 1200 occasioni di lavoro”, afferma Paola Nicastro, presidente e ad di Sviluppo Lavoro Italia. Un nuovo modello di servizi per il lavoro possibile grazie alla collaborazione di tutti gli attori, la capacità di fare rete e convergere in sinergia per dare risposte alle persone e al mondo produttivo. A Lecce inoltre, abbiamo messo in atto un’importante attività dedicata al collocamento mirato delle persone diversamente abili con l’inclusion day dell’11 aprile”.

“La regione Puglia è da sempre in prima linea nel sostenere l’occupazione e la formazione – dichiara Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia -. Questo evento rappresenta un’occasione unica per tutti coloro che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa. Con oltre 1200 offerte di lavoro in vari settori, e un focus particolare sull’inclusione delle persone diversamente abili, il nostro impegno è volto a garantire che nessuno resti indietro. A Lecce, grazie all’azione di Sviluppo Lavoro Italia e alla collaborazione di ARPAL Puglia, Fondazione Consulenti del Lavoro e Indeed, abbiamo creato un ambiente dinamico e ricco di possibilità, con workshop, attività pratiche e incontri diretti con le aziende. Questa iniziativa segna una tappa importante nel nostro percorso di innovazione dei servizi per il lavoro e conferma il nostro impegno a garantire a tutti i pugliesi le giuste opportunità per costruire il proprio futuro.”

Obiettivo della campagna è raggiungere piazze, quartieri e territori per offrire direttamente in loco strumenti concreti per trovare occupazione, con particolare attenzione a giovani e donne, spesso più distanti dal mercato del lavoro.

In programma workshop e laboratori pratici con simulazioni e role-playing, oltre a giochi interattivi per sviluppare soft skills e capacità di networking.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Regione Puglia, Arpal Puglia, Fondazione Consulenti del Lavoro e Indeed. Durante la due giorni, nel truck si terranno attività interattive per i partecipanti, suddivise in quattro aree tematiche: Conosco e mi conosco/Consapevolezza di sé e conoscenza del mercato del lavoro; Mi preparo/Tecniche di ricerca del lavoro; Mi miglioro/Sviluppo di competenze e personal branding; Mi propongo/Incontri diretti con aziende e recruiter.

Previsto uno spazio Recruiting dove numerose aziende effettueranno colloqui di selezione per posizioni lavorative nel turismo, grande distribuzione, commercio e ICT.

Tanti i seminari rivolti ai giovani che non studiano e non lavorano (Neet), con la presentazione dell’offerta formativa di importanti imprese nel settore digitale.

Lecce rappresenta la terza tappa di un percorso che attraverserà l’Italia per tutto il 2025

Nel corso delle due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a un percorso strutturato in quattro aree tematiche:

* Conosco e mi conosco: per sviluppare consapevolezza di sé e conoscere meglio il mercato del lavoro;

* Mi preparo: per apprendere tecniche efficaci di ricerca del lavoro;

* Mi miglioro: per potenziare competenze e personal branding;

* Mi propongo: per incontrare direttamente aziende e recruiter.