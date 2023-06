Cecilia Schena nuovo capo del Marketing di Kiko

Kiko Milano chiama Cecilia Schena come chief marketing officer. La manager entra a far parte del global team del marchio di cosmetici del gruppo Percassi, riportando direttamente all’amministratore delegato Simone Dominici. Schena, che porta in azienda un’esperienza ultraventennale nel settore del beauty, guiderà il team marketing e supporterà il brand nell’accelerazione della sua crescita, concentrandosi in particolare sulla customer experience e sull’innovazione.

La nuova chief marketing officer ha iniziato la sua carriera all’interno di Deborah con ruoli di crescente responsabilità, fino a diventarne direttore marketing. Entrata in Bottega Veneta nel 2009 come marketing & communication director, ha avuto modo di rafforzare la sua expertise in ambito retail. Successivamente, è entrata in Tenacta come responsabile della divisione beauty per i brand Imetec, Bellissima e Ducati by Imetec, guidando lo sviluppo delle categorie skincare, haircare e mencare a livello globale.

(Fonte: MF Fashion)