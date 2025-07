Cef Digital, energia e trasporti green: sfida da 20 milioni per soluzioni hi-tech

La Commissione europea, attraverso l’Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA), ha lanciato il bando CEF-DIG-2025-PLATFORMS – Operational Digital Platforms, nell’ambito del programma Connecting Europe Facility – Digital. L’iniziativa mira a sostenere la realizzazione di piattaforme digitali operative (ODP) per migliorare la resilienza, la sostenibilità e la sicurezza delle infrastrutture energetiche e di trasporto in Europa.

Il bando finanzia progetti che sviluppino e implementino piattaforme digitali avanzate per: gestione intelligente dell’energia, coinvolgendo i consumatori in scambi di dati in tempo reale; integrazione di veicoli elettrici, fonti rinnovabili e reti elettriche, grazie a strumenti predittivi e AI-driven; ottimizzazione del consumo energetico nei data center, attraverso meccanismi di flessibilità e spostamento dei carichi.

Le soluzioni dovranno rispettare standard aperti, essere replicabili e interoperabili e basarsi su architetture multilivello (percezione, middleware, servizi, business). Particolare attenzione sarà riservata alle funzionalità legate alla cybersecurity, alla conformità normativa (AI Act, Data Act, GDPR) e alla cooperazione con il progetto BEGONIA.

Sono ammissibili enti pubblici e privati stabiliti negli Stati membri UE, incluse imprese tecnologiche, integratori di sistemi, operatori di rete, fornitori di energia da fonti rinnovabili, gestori di flotte e infrastrutture di ricarica, centri dati, soggetti ICT e AI, università e centri di ricerca.

Il budget complessivo del bando ammonta a 20 milioni di euro. La scadenza per poter partecipare è fissata al 16 ottobre 2025.