CeGusto Bounce, a Caserta festival dei gonfiabili e dello street food

L’associazione Zero Zero Live e il Comitato per Villa Giaquinto lanciano un grande evento per animare l’Urban Park per il prossimo weekend: CeGusto Bounce, festival dei gonfiabili e dello street food. L’appuntamento è dalle 16 di venerdì 23 giugno alle 24 di domenica 25 giugno.

Il festival propone un vero e proprio villaggio di animazione e intrattenimento attraverso coloratissime e divertentissime giostre gonfiabili su cui i bimbi dai 6 ai 14 anni possono “saltare” (da cui deriva il nome “bounce”), ridere e passare ore sane e spensierate in compagnia di tutta la famiglia.

La formula per la partecipazione, pensata dalle associazioni organizzatrici, è promossa in collaborazione con lo sponsor tecnico Pepsi e prevede la possibilità di ricevere, con l’acquisto di una Pepsi Max o di una Marmellata realizzata con le arance di Villa Giaquinto, un braccialettino con il quale poter accedere per un’ora intera, in piena libertà, su tutti i gonfiabili.

Oltre ai momenti di intrattenimento e alle occasioni di aggregazione, che già caratterizzano questo spazio cittadino, l’incontro simultaneo con innumerevoli realtà associazionistiche, artigiani e eccellenze enogastronomiche proposte in stile street food, colorerà l’Urban Park della solita magia che solo il CeGusto sa creare.

La programmazione artistica metterà al centro gli artisti locali con momenti di musica dal vivo, proponendo concerti a lume di candela al tramonto e concludendo le fresche serate estive con gli immancabili dj set.

Oltre alle giostre gonfiabili ci saranno agli spettacoli di burattini realizzati dall’associazione Non Solo Sipario & Eucaliptus e l’area “giochi da tavolo” organizzata dai Boardgames lovers “Matti da giocare”. Saranno proposti tanti momenti per i bambini, improntati sull’inclusività e sulla sostenibilità, attraverso laboratori creativi.

Il tutto verrà accompagnato ovviamente dall’attenta offerta enogastronomica dei foodtruck, che ospiteranno le attività di ristorazione sensibili alla sostenibilità e alla valorizzazione dei prodotti del territorio.

Gli eventi in programma vogliono dare risposte ai bisogni della comunità, che tutto l’anno vive la villa e se ne prende cura. Per questo tutti gli eventi sono strutturati in modo da essere sostenibili da tutti e da rispettare i residenti del quartiere. «Come sempre – sottolineano gli organizzatori – saranno realizzati interventi di riqualificazione per rendere Villa Giaquinto sempre più accogliente e accessibile. Tutto questo sarà possibile grazie al supporto della nostra rete associativa Esse, il parcheggio Park San Carlo, Alfonsino, Decathlon Marcianise, l’Enoteca Il Torchio e Pepsi».