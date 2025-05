Celebration Summer Party, risate e beneficenza: torna “A Voce d”e creature” di Don Luigi Merola

Dopo il travolgente successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre mille persone, torna l’attesissimo “Celebration Summer Party”, l’evento di raccolta fondi che unisce divertimento e solidarietà. Quest’anno, la serata di beneficenza è dedicata a sostenere la preziosa opera dell’associazione “‘A Voce d”e creature” di Don Luigi Merola, da sempre in prima linea nella difesa dei più fragili.

L’appuntamento è fissato nella prestigiosa location del “Toma Beach” (Viale Sibilla 14/A – Lido di Licola – Pozzuoli) per il 6 Giugno 2025 a partire dalle ore 18.30, con l’inizio della raccolta fondi. Dalle ore 21.00, si apriranno i cancelli dell’area evento, pronta ad accogliere gli ospiti con un’esclusiva area food & beverage e un parterre di artisti d’eccezione.

La seconda edizione del “Celebration Summer Party” vedrà tanti momenti di spettacolo come quello che proporrà sul palcoscenico la magia del Balletto del Palazzo Eliseo, il vocalist Timo Suarez, il re della risata Biagio Izzo con il suo irresistibile show e la straordinaria interprete della canzone napoletana Valentina Stella, che incanterà il pubblico con la sua voce. A condurre la kermesse saranno in due: il volto noto e amato dal pubblico Gianni Sperti direttamente da “Uomini e Donne”, affiancato dalla conduttrice di eventi e telegiornalista napoletana Magda Mancuso.

Un cast di stelle per una causa nobile, con l’obiettivo di superare il successo della passata edizione e offrire un sostegno concreto all’associazione di Don Luigi Merola.

Le dichiarazioni degli organizzatori, dott. Antonio Savanelli e Raffaele Marra: “Siamo entusiasti di presentare la seconda edizione del ‘Celebration Summer Party’. Il calore e la generosità dimostrati lo scorso anno ci hanno spinto a fare ancora di più – dichiarano congiuntamente il dott. Savanelli e Raffaele Marra – Quest’anno siamo onorati di sostenere l’incredibile lavoro di Don Luigi Merola e della sua associazione ‘A Voce d”e creature’. Crediamo fermamente nel potere della comunità e siamo certi che, ancora una volta, Napoli saprà rispondere con grande cuore per aiutare chi ne ha più bisogno. Sarà una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà, con artisti di grande talento pronti a regalarci emozioni uniche”.

La serata speciale all’insegna della buona musica, del divertimento e della solidarietà è un evento esclusivo a numero chiuso, accessibile solo tramite invito.

