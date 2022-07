Celebrazioni per i 25 anni della Federazione lucana in Argentina

“Queste manifestazioni diventano le giuste occasioni per evidenziare il prezioso apporto che le comunità lucane all’estero possono dare alla promozione della Basilicata nel mondo. Un lavoro quotidiano svolto con dedizione e affetto verso la regione d’origine”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della C.R.L.M., Carmine Cicala, alla celebrazione ufficiale del 25° anniversario della Federazione lucana in Argentina, tenutasi domenica 3 luglio. Il presidente ha ringraziato la presidente uscente, Lucia Martino, per il: “lavoro svolto egregiamente in questi ultimi anni e per aver saputo consegnare la guida della Federazione a Diego De Marco, esempio della nuova generazione di origine lucana che, con spirito di dedizione e in chiave di rinnovamento, ha già iniziato a farsi carico dell’impegno e delle responsabilità di una comunità radicata da anni sul territorio argentino”.

Alla presenza del Presidente del Comites, Dario Signorini. Cicala rivolgendosi ai giovani presenti ha affermato: “Sono sicuro che saprete farvi portavoce delle diverse esigenze, portando il valore aggiunto dell’entusiasmo tipico della giovane età e facendo divenire le esperienze maturate dai vostri padri terreno fertile sul quale continuare a costruire”.Nella giornata di lunedì 4 luglio il Presidente Cicala è stato ricevuto dal Console Generale d’Italia, Marco Petacco, con il quale ha discusso delle iniziative culturali sulle quali sta investendo il Consolato per la formazione dei giovani, anche attraverso un master che dia strumenti alle nuove generazioni per affrontare il ruolo di neo dirigenti della collettività con l’utilizzo dei nuovi media e delle nuove tecnologie.

Il presidente della C.R.L.M. ha condiviso con il Console Generale: “l’attenzione verso il ricambio generazionale essendoci in Argentina una grande rappresentanza italiana, una dimensione che dovrà necessariamente tradursi in maniera positiva nei riguardi del futuro”.

Cicala, inoltre, ha apprezzato l’aiuto che offre il Consolato, che ha affermato: “Non guarda soltanto alla risoluzione di pratiche amministrative ma con azioni costruttive e progettuali investe sulle discendenze italiane per far crescere l’interesse della comunità italiana in Argentina”.

Il Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo si è dichiarato onorato per il giudizio positivo espresso dal Console Generale d’Italia nei riguardi della Federazione delle Associazioni della Basilicata in Argentina della quale ha detto: “Si percepisce un affetto verso le radici molto forte, distinguendosi, inoltre, con azioni concrete che vanno oltre gli aspetti conviviali, quantunque quest’ultimi siano ugualmente di valore ai fini dell’aggregazione sociale”. Nel riprendere una sollecitazione già lanciata ai Presidenti delle Associazioni lucane in Italia a Roma nel 2019 “Dai giovani bisogna ripartire”, Cicala ha ringraziato il Console Petacco: “E’ stato un momento di confronto proficuo e molto dal quale è emersa una sinergia di intenti costruttivi, una disponibilità di condivisione per una nuova progettualità, puntando, in primis, sulla formazione linguistica e sulle borse di studio”.Il 5 Luglio , il Presidente del Consiglio regionale e della C.R.L.M. è stato invitato dal Deputato Esteban Garrido al Palazzo della Legislatura della Città di Buenos Aires. Nel pomeriggio è avvenuta una visita alle sedi di alcune Associazioni lucane.