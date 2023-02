Celebrazioni per Luigi Vanvitelli, al Museo Campano di Capua la mostra di Gustavo Delugan

In occasione del 250 esimo compleanno di Luigi Vanvitelli al Museo Campano di Capua si terrà una interessante mostra d’arte dal 26 febbraio al 5 marzo 2023 dell’artista Gustavo Delugan che torna a Capua dopo gli ultimi eventi di successo che hanno visto protagoniste le Matres e Federico II di Svevia. Con il suo ultimo progetto, che “parlerà artisticamente” del grande architetto famoso nel mondo, Delugan porterà i suoi omaggi anche alla città di Capua, in cui è presente l’importante campanile di San Gabriello realizzato dal Vanvitelli stesso.

Le sue opere rappresentano una sua personale visione sull’ideazione della Reggia e quindi una ‘lettura’ diversa da quella usuale.

Con Delugan il 26 febbraio, nella giornata di apertura della mostra, saranno presenti anche Tiziana Barrella, esperta di simbolismo antico e scrittrice insieme al prof. Alessandro Meluzzi del testo che argomenta proprio sui segreti della Reggia di Caserta e l’esperto d’arte Massimo Sgroi per una lettura contemporanea su Luigi Vanvitelli.

L’artista sarà presente negli stessi orari del Museo.

Gustavo Delugan parteciperà anche il giorno 1° marzo, alla solenne commemorazione di Luigi Vanvitelli nella Chiesa di San Francesco di Paola in Caserta con il ritratto del Maestro.