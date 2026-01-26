“Celebriamo la vita”: a Casal di Principe scuola, istituzioni e chiesa unite contro ogni violenza

Celebrare la Vita in tutte le sue forme, affermare il rispetto dell’altro, la tutela di sé e il valore dell’identità personale. È questo il messaggio del doppio appuntamento “Celebriamo la Vita”, che questo fine settimana ha riunito al Teatro della Legalità di Casal di Principe istituzioni, scuola, famiglie e comunità cristiana. Un evento promosso dalla comunità Nuova Pentecoste in occasione dei suoi trent’anni, con il patrocinio morale del Comune, per ribadire che “una piuma da sola resta in balia del vento, ma tante piume insieme fanno volare”.

Nonostante il maltempo, oltre cinquecento persone hanno partecipato all’iniziativa, pensata come dono alla cittadinanza e occasione di riflessione su legalità e fragilità sociali.

Al mattino l’incontro “No alle violenze!” ha coinvolto studenti e docenti, in particolare del Liceo “Segrè” di San Cipriano d’Aversa. Coordinati dallo scrittore Elpidio Pezzella, i lavori hanno affrontato temi di forte attualità. Vincenzo Abbate, ideatore di Adolescenze Estreme, ha dialogato con i ragazzi su bullismo, cyberbullismo e rischi del mondo digitale, ricordando come la Rete sia ormai il “sesto continente”.

Ampio spazio è stato dedicato alla violenza di genere con il contributo del Centro Antiviolenza dell’Ambito C07, con sede a Casapesenna in un bene confiscato alla camorra. Le operatrici hanno illustrato le dinamiche delle relazioni tossiche e l’importanza della prevenzione e dell’ascolto. La coordinatrice Nancy Cerullo ha concluso con l’interpretazione di Che sia benedetta di Fiorella Mannoia.

Il tema della violenza è stato esteso anche alla tutela dell’ambiente. L’assessore Menotti Madonna ha illustrato le iniziative del Comune in materia di educazione ambientale, mentre il sindaco Ottavio Corvino ha sottolineato il valore di una manifestazione così articolata in un bene sottratto alla criminalità. La consigliera Mafalda Antonelli e l’assessore Maddalena Corvino hanno ribadito l’impegno dell’Amministrazione a sostenere progetti analoghi.

Nel pomeriggio “Musica e Parole”, con il concerto della corale NP Gospel diretta dal maestro Stefano Cristallo, ha trasmesso messaggi di speranza e rinnovamento. Alla musica si sono alternati racconti di impegno sociale: Luigi Di Lauro ha presentato le attività di AMEN in Angola, mentre Michele Passaretti ha illustrato l’esperienza dell’associazione Logos, attiva nel recupero di persone con storie di dipendenza e nell’avvio di un pastificio in un bene confiscato a Teverola.

Non è mancato un richiamo alla memoria storica con Radio Nuova Casale, emittente nata oltre quarant’anni fa per iniziativa del pastore Remo Cristallo. L’artista e scrittrice Anna Maria Zoppi ha rievocato quegli anni con ricordi e poesie. Amministratori locali e rappresentanti istituzionali, tra cui il vicepresidente della Provincia Marcello De Rosa e il sindaco di Casapesenna Giustina Zagaria, hanno espresso apprezzamento, auspicando l’estensione del modello di collaborazione tra scuola, istituzioni e Chiesa. Perché – come è stato sottolineato -, insieme, si può volare.