Cellule staminali: al C.T.O. di Napoli una terapia all’avanguardia nel trattamento del processo artrosico di tutto il tessuto osseo

di Salvatore Vicedomini

L’artrosi è una delle patologie del sistema muscolo-scheletrico molto comune tra popolazioni che hanno superato i cinquanta anni di età. Quando questa malattia raggiunge le regioni dell’anca, del ginocchio o di tutto il tessuto osseo può compromettere seriamente le loro articolazioni rendendo necessario, in alcuni casi, l’intervento chirurgico con applicazioni di protesi, ciò accade quando, il paziente accusa dolore, difficoltà a camminare provocando significative limitazioni delle quotidiane attività giornaliere.

La terapia tradizionale per l’artrite contempla l’assunzione di farmaci antinfiammatori steroidei e non steroidei , al di là dei potenti antidolorifici, che frequentemente provocano fastidiosi effetti collaterali ; tali farmaci riducono il dolore e rimuovono temporaneamente l’infiammazione delle articolazioni , ma non risolvono il problema dei tessuti danneggiati, a differenza dei benefici che danno le cellule staminali per l’artrosi. Questa terapia si basa sul trapianto di cellule mesenchimali per l’artrosi di qualsiasi regione dell’apparato scheletrico ed è già attuata da alcuni anni con risultati a dir poco eccezionali. Queste cellule immature ed indifferenziate, meticolosamente trattate, vengono infiltrate nella regione dove è presente il processo artrosico e grazie alla loro potente azione antinfiammatoria, antidegenerativa e di stimolazione di produzione di cartilagine e tessuto osseo, si riesce ad impedire che la malattia artrosica progredisca.

Il professore Luigi Cioffi , Dirigente Medico Responsabile UOC III Divisione Ortopedica OTIR Ospedale CTO, porta avanti questa terapia innovativa sia per patologie che colpiscono le cartilagini che per deficit di tessuti ossei più consistenti con strabilianti risultati sia sotto l’aspetto antidolorifico che della funzionalità. “Il trattamento con le cellule staminali mesenchimali, il professore spiega, è un procedimento che avviene in sala operatoria con una blanda sedazione del paziente. Il prelievo viene effettuato dal tessuto midollare della cresta iliaca con un ago lungo e sottile tramite microincisione ed il contenuto viene filtrato ed omogeneizzato con l’ausilio di un macchinario, separando le cellule mesenchimali intatte dal prodotto di scarto. Si procede infine, ha continuato Cioffi, con l’infiltrazione nelle cavità o lacune interessate delle suddette cellule staminali estratte sotto forma di una pappetta gelatiniforme e trasferita in una speciale sonda aghiforme accuratamente sterilizzata. Una volta che la sostanza si si sarà infiltrata nei punti interessati, inizierà a sviluppare un intenso effetto antinfiammatorio, antidegenerativo e di stimolazione della cartilagine o del tessuto osseo ”.

Cioffi altresì ha puntualizzato un aspetto molto importante di questa terapia innovativa dai risultati straordinari dichiarando “le cellule staminali non vengono solo utilizzate per risolvere problematiche di ricomposizione di cartilagine del ginocchio, dell’anca, della spalla o caviglia ma, vengono impiegate prevalentemente anche dove si sviluppano delle lesioni ossee importanti dette pseudo-artrosi o –non union fracture-, ossia quando le fratture non si saldano energicamente, provocate da un’anomalia di consolidazione di frattura ossea. Queste difformità, dopo un trattamento chirurgico, vengono curate ulteriormente con iniezione di cellule staminali innescando un processo di vera e propria angiogenesi del tessuto vascolare dando all’osso un’opportunità di potersi rigenerare con risultati eccezionali e, considerando che questo nosocomio è un centro traumatologico di rilevanza nazionale, risulta importante essere all’avanguardia per il trattamento di queste patologie”.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, ha concluso Cioffi “Circa la rigenerazione delle cartilagini, una volta concluse le infiltrazioni, il paziente può tranquillamente camminare senza l’aiuto delle stampelle , non ha bisogno di effettuare fisioterapia o degenza e dopo poche ore può tornare a casa senza limitazioni alle proprie attività quotidiane anche se è sempre consigliabile non esagerare nei movimenti e non sottoporre l’articolazione interessata a carichi pesanti. Differentemente, per i risultati della rigenerazione dei tessuti ossei, nelle pseudo-artrosi bisogna aspettare almeno sei mesi e controllarsi con risonanze magnetiche per assicurarsi che la guarigione sia stata completata perfettamente.