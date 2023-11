Cenacolo di studi diplomatici e internazionali, al via il nuovo ciclo d’incontri

Il ciclo di incontri 2023-2024 del Cenacolo di studi diplomatici e internazionali inizia con un evento compreso nel programma del Festival della Diplomazia, XIV edizione (19-27 ottobre 2023), di cui l’Università Lumsa è partner scientifico.

Martedi 24 Ottobre , alle ore 15, in aula Giuseppe Cardinali dell’Università Lumsa (sede Borgo Sant’Angelo), a Roma, si è discusso de “L’inclusione nei processi di pace: promuovere la partecipazione per assicurare risultati sostenibili”. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Agency of Peacebuilding, con il corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali – Dipartimento Gepli e con l’ Osservatorio Germania-Italia-Europa (Ogie).

Il tema di discussione è stato introdotto da Tiziana Di Maio, presidente del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali dell’Università Lumsa.

Sono intervenuti a seguire Bernardo Venturi, responsabile Ricerca e Policy e co-fondatore dell’Agency for Peace Building; Giulia Ferraro, Operations Coordinator, Inclusive Peace; Alessandro Azzoni, vicedirettore generale degli Affari politici e direttore centrale della Sicurezza del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Luisa Del Turco, direttrice dell’associazione Centro studi Difesa civile Aps; Marco Mezzera, analista politico indipendente ed esperto di mediazione; Loredana Teodorescu, presidente di WIIS Italia. Modera Chiara Polico, componente del Cenacolo di studi diplomatici e internazionali. Al termine sarà dato spazio al dibattito sugli spunti di discussione emersi dall’incontro.