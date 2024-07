Cenando sotto un Cielo Diverso, stelle gastronomiche a Ercolano: successo per l’evento benefico

Un firmamento di stelle gastronomiche ha illuminato Ercolano in occasione della sedicesima edizione di “Cenando sotto un Cielo Diverso“, l’evento benefico organizzato dall’Associazione “Tra cielo e mare” che si è svolto a Villa Tony martedì 9 luglio. Oltre 200 chef, pizzaioli, pasticceri e produttori provenienti da tutta Italia hanno creato un vero e proprio concerto di sapori, conquistando i palati di un folto pubblico di appassionati e sostenitori. Tra i protagonisti, nomi stellati come Michele De Leo, Domenico Iavarone, Ciro Sicignano, Giuseppe Aversa e Luigi Salomone.

La serata è stata allietata da ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo: Peppe Laurato, Michele Selillo, Francesco Albanese, Rico Femiano, Stefano De Clemente, Enzo Fischetti, Armando Incarnato, Ciro Torlo, Anna Capasso, Enzo Paudice, Gianni Di Meo, Gianluca Zeffiro, Angelo Geko, Marco Lanzuise, Salvatore Turco e Ciro Esposito (testimonial dell’evento), presentati da Ida Piccolo. Dopo le 22,30, un imperdibile party con Packy Stile e Roberto Russo ha scatenato i partecipanti fino a notte fonda. “Cenando sotto un Cielo Diverso” è più che un evento gastronomico: è un’occasione per unire il piacere del gusto al sostegno di chi ne ha bisogno. L’evento è stato infatti organizzato per raccogliere fondi a favore dell’Associazione “Tra cielo e mare”, impegnata nell’aiuto di persone con disagi psichici.

“Sono davvero felice di come è andato l’evento – ha dichiarato Alfonsina Longobardi, ideatrice e organizzatrice della manifestazione -. La partecipazione è stata ben oltre le nostre aspettative e il pubblico ha mostrato grande apprezzamento per l’organizzazione, i piatti e gli artisti coinvolti. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff che ha lavorato con dedizione e professionalità per rendere possibile questo successo”.

Questa sedicesima edizione si è ispirata al tema “… c’eravamo una volta!“, un viaggio nel tempo verso la semplicità e la tradizione. Il cibo è diventato protagonista di un’esperienza sensoriale che ha celebrato la Campania, la sua cultura e le sue eccellenze enogastronomiche. Oltre ai rinomati chef e ai vip presenti, la serata ha visto la partecipazione dei ragazzi dell’istituto alberghiero “Viviani” di Castellammare di Stabia, dell’Ais. Comuni Vesuviani, del Consorzio dei vini Penisola Sorrentina Dop, dei ragazzi del centro Don Orione di Ercolano, e dei bambini della cooperativa Rugiada di Castellammare di Stabia.