Censimento permanente delle imprese: la Campania ancora in ritardo

Il Censimento permanente delle imprese sta per terminare. Le imprese che hanno ricevuto una lettera dall’Istat devono compilare entro il 31 marzo il questionario, esclusivamente on line, accedendo al portale Statistica & Imprese con le credenziali ricevute. Le imprese della Campania sono in ritardo e devono affrettarsi. Solo il 28% ha compilato il questionario, rispetto al 36,9% delle imprese a livello nazionale. Per quanto riguarda i tassi di risposta a livello provinciale, la provincia di Napoli è la più attiva con un tasso di risposta del 29,3%, mentre in coda è Caserta con il 24,3%. Partecipare al Censimento è importante perché permette di conoscere la struttura del nostro sistema economico, dal livello nazionale sino al livello provinciale e di capire come sta cambiando. I dati raccolti forniranno informazioni su molti aspetti strategici del sistema produttivo: struttura proprietaria, gestione delle risorse umane, relazioni produttive e filiere, mercati di riferimento, attività innovativa e uso delle tecnologie, internazionalizzazione produttiva, processi di trasformazione e azioni per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.

A supporto delle imprese chiamate a partecipare, l’Istat ha attivato un servizio gratuito di assistenza per rispondere alle diverse esigenze informative attraverso il numero verde 800.18.88.47 e l’indirizzo mail dedicato censimentopermanente.imprese@ istat.it. Inoltre, l’Istat organizza oggi martedì 21 marzo 2023, dalle 10.30 alle 12.00, un workshop online dal titolo “Censimento permanente delle Imprese: la fase finale della rilevazione” per illustrare i contenuti del questionario e fornire chiarimenti sulla compilazione. Un’occasione importante per le imprese che non hanno ancora compilato il questionario, ma anche per le principali associazioni di settore e stakeholder per acquisire informazioni tecniche, chiarimenti e precisazioni utili sul Censimento.